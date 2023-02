Ema i Lovro nadomak zlata, u Hrvatsku stiglo još i pet bronci

Iz ciparske Larnake, s Prvenstva Europe za mlađe seniore, juniore i kadete, hrvatska karate reprezentacija vratila se sa sedam medalja. A potvrda je to, kao što je to rekao predsjednik HKS-a Davor Cipek, da onih osam medalja s prošlogodišnjeg EP-a nisu splet s(p)retnih okolnosti nego posljedica dobrog rada u hrvatskom karateu.

Štoviše, po broju osvojenih medalja Hrvatska je osma iza Italije (17), Španjolske (13), Turske (12), Francuske (11), Njemačke (11), Slovačke (10) i Ukrajine (8).

Ako se zna da jedna Francuska ima 5.000 klubova, 41 zaposlenog u nacionalnom savezu sa proračunom od 12 milijuna eura onda je ovo izniman uspjeh za Hrvatsku koja ima 180 registriranih klubova i čiji nacionalni savez ima četiri zaposlena i proračun od 650.000 eura.

Po ukupnom broju medalja Hrvatska je bila najuspješnija među zemljama nastalim raspadom bivše SFRJ. Crna Gora ih je osvojila pet, Bosna i Hercegovina četiri, Srbija i Sjeverna Makedonija po dvije te Slovenija jednu.

Ono što je ovom prilikom selekciji Lijepe Naše nedostajalo jest zlato a njemu su najbliži bili, finalisti, kadet Lovro Maslov (52 kg), pulen bivšeg svjetskog prvaka Danila Domdjonija, i mlađa seniorka Ema Sgardelli (50 kg) kojoj je ovo treće postolje (dva srebra i bronca) na mlađeuzrasnim velikim svjetskim natjecanjima u godinu dana. Štoviše, ova 18-godišnjakinja je prošle godine nastupila i na seniorskom Prvenstvu Europe u Gaziantepu (ovih dana pogođenom razornim potresom) i osvojila sedmo mjesto.

Onih pet brončanih odličja potpisuju juniorka Mia Čačko (66 kg), junior Maks Fajerbach (preko 76 kg), kadetkinje Aida Trstenjak (47 kg) i Korina Klarić (54 kg) te zajednička (kadetsko-juniorska) kata momčad koju su činili Dino Huić, Mark Fileš, Ivan Žeinski i Ivan Kukić (bronca). A valja nam i spomenuti dvoje hrvatskih reprezentativaca koji su izgubili svoje borbe za odličja a to su mlađi senior Dario Gluhinić (preko 84 kg) i svjetska kadetska prvakinja Sara Tomić (preko 61 kg) koja ovaj put nije imala sportske sreće.

- Nakon povijesnog uspjeha na prošlogodišnjem Prvenstvu Europe i osvojenih osam medalja primili smo se posla i na ovom natjecanju, na kojem je nastupilo 1136 sportaša i sportašica iz 48 zemalja, osvojili sedam medalja. A to što smo osvajali medalje u svim uzrasnim kategorijama - u mlađim seniorima, juniorima i kadetima - pokazuje da hrvatski karate ima ozbiljnu budućnost. Kada imamo stručni stožer sastavljen od struke a ne od politike onda se vraćamo s odličjima. Raduje me još i to što smo na ovom natjecanju imali i pet naših sudaca koji su svi položili na veća sudačka zvanja - kazao je Davor Cipek, prvi čovjek hrvatskog karatea ali i glavni tajnik Europskog karate saveza koji nam je prenio kako se turski potres itekako osjetio na Cipru pa su se brojni gosti hotela, usred noći, sjurili izvan zgrade.