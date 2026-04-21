Iznad prostote i neukosti trajat će Rab, Hrvatska i svijet neprolazne vrijednosti, ljepote i ljubavi Dunje Vejzović

Ovo je naše najbolje – glasi naslov 1998. godine objavljenog diskografskog izdanja s dragocjenostima hrvatske tradicijske glazbe, u svoj njezinoj raznolikosti. Glazbena urednica izdanja bila je Dunja Vejzović, u suradnji s jednim od najboljih poznavatelja te vrste blaga, akademikom dr. Jerkom Bezićem. Bila je to svojevrsna iskaznica važnog segmenta hrvatske kulturne baštine, osobito važna u vremenu u kojem se mlada samostalna država, obranjena u ratu, predstavljala kulturnom svijetu. To vrijedno diskografsko izdanje bilo je tek jedno u nizu visoko vrijednih proizvoda i projekata glazbeno-scenske družine i tvrtke VERO Vision, koju je operna diva osnovala 1993. godine sa svojim suprugom Christianom Romanowskim.