Mary Trump eksplodirala: 'On nije Isus. A ona? Ona je opasna figura i vrlo moćna'

Nećakinja američkog predsjednika Donalda Trumpa, Mary Trump, žestoko je kritizirala usporedbu svog strica s Isusom Kristom, nazvavši je opasnom blasfemijom koja prelazi sve granice. Reakcija je uslijedila nakon što je Trumpova duhovna savjetnica Paula White-Cain na uskrsnom događaju u Trumpovoj prisutnosti rekla: "Nitko nije platio cijenu kakvu si ti platio. Bio si izdan, uhićen i lažno optužen. Zbog Njegova Uskrsnuća, ti si ustao". Mary Trump je u svom tekstu 'The Politics of Blasphemy' odgovorila vrlo oštro. "Ne mislim da je riječ 'blasfemija' dovoljno jaka da opiše usporedbu Paule White-Cain između korumpiranog Donalda Trumpa i kršćanskog Gospodina i Spasitelja", poručila je. "Sada nam se govori da bi odbijanje Donalda bilo isto što i odbijanje Boga. Ona miješa političku pobjedu s božanskim mandatom, a lojalnost Donaldu s lojalnošću Bogu", kaže Trumpova nećakinja. Mary Trump nije štedjela ni samu Paulu White-Cain, koju je opisala kao izuzetno opasnu figuru.

"Paula White-Cain bi trebala biti ili u zatvoru ili u psihijatrijskoj ustanovi, ali umjesto da bude prezrena figura na margini, ona je zapravo vrlo moćna osoba u našoj vladi", poručila je.

Mary Trump analizira psihološke korijene ponašanja svog strica. Kaže da je Donald Trump odrastao u obitelji u kojoj se nije razlikovala financijska vrijednost od ljudske vrijednosti te da on zapravo nema nikakvu pravu ideologiju. "Donald nema ideologiju. Njegov sustav vjerovanja, takav kakav jest, sastoji se isključivo od njegovih vlastitih interesa i zaključka, zahvaljujući vlastitim psihološkim deformacijama i mitovima koje su potaknuli ljudi poput mog djeda i Paule White-Cain, da je on sam viša sila"

Zaključuje da ovakve usporedbe samo dodatno hrane Trumpovo opasno samopouzdanje. "To učvršćuje njegovu opasnu predodžbu da nije samo u središtu svemira, nego da je on sam svemir", kazal je.

Kontroverza je izbila nakon što su se pojavile AI-generirane slike na kojima je Donald Trump prikazan kao Isus Krist, što je izazvalo burne reakcije čak i među nekim konzervativnim evangelicima i komentatorima poput Marjorie Taylor Greene, Candace Owens i Tuckera Carlsona. Mary Trump, koja je već godinama jedna od najotvorenijih kritičarki svog strica, smatra da se ovakvim izjavama svjesno gradi kult ličnosti u kojem se politička lojalnost pretvara u vjersku dužnost, a kritika predsjednika u duhovni grijeh.

Bijela kuća i Paula White-Cain dosad nisu odgovorile na najnovije optužbe Mary Trump, piše Newsweek.