Drastična promjena vremena do kraja travnja, meteorolog upozorava: 'Sada se stvari zahuktavaju'

Njemačka se suočava s naglom i dramatičnom promjenom vremena. Meteorolozi upozoravaju da se očekuje pravi slom polarnog vrtloga, što će donijeti pljuskove, lokalne oluje s grmljavinom i osjetno niže temperature. "Prošlog vikenda Njemačka je doživjela posljednje sate proljetnog sustava visokog tlaka koji se nad srednjom Europom držao od Uskrsa, ponekad jači, ponekad slabiji. Ali ovaj visoki tlak je pod sve većim pritiskom i ono što se razvija u nadolazećem tjednu ima potencijal za jednu od najznačajnijih vremenskih promjena ovog proljeća", kaže meteorolog Dominik Jung za t-online. Početkom novog tjedna, poremećaj se isprva pomiče prema istočnoj Europi. Međutim, ne ostaje dugo. Blokirajući tlak (stacionarno područje visokog tlaka koje se proteže do velikih nadmorskih visina) iznad sjevernih geografskih širina ponovno usmjerava sustav prema zapadu. Njegova jezgra se pomiče od sjeveroistoka prema jugozapadu preko Njemačke. Ovaj razvoj događaja posljedica je velike promjene u vremenskom obrascu. Postoji 83 posto vjerojatnosti da će se takozvani blokirajući maksimum uspostaviti između Kanade, Grenlanda i Islanda. Ova konfiguracija će poremetiti uobičajeni zapadni tok.

"I upravo tu stvari postaju meteorološki značajne", rekao je meteorolog Jung. "Blokirajući visokotlačni sustav iznad Atlantika djeluje poput barijere normalnom zapadnom strujanju", dodao je. Umjesto tipičnog zapadnog protoka, u Njemačkoj će prevladati istočna struja, što će temperature u početku spustiti na 6 do 12 stupnjeva Celzija.

"Prava opasnost leži u onome što bi se moglo dogoditi sljedeće. Oba glavna prognostička modela, europski ECMWF i američki GFS, predviđaju sve veći porast tlaka od blokirajućeg maksimuma prema Kanadi i Grenlandu", kaže. U kombinaciji s kontinentalnim maksimumom iznad Sibira i pacifičkim aleutskim maksimumom, to će dodatno pritisnuti već oslabljeni polarni vrtlog . "Modeli simuliraju potpuni kolaps polarnog vrtloga, proces koji se u meteorologiji smatra jednim od najjačih pokazatelja raširenih izbijanja hladnog zraka", objašnjava Jung.

"Najagresivnija verzija američkog modela pokazuje da će se oko 26. travnja arktički hladni zrak usmjeriti izravno prema srednjoj Europi preko Skandinavije. Temperature bi tada pale na između 4 i 8 stupnjeva Celzija, granica snijega mogla bi se spustiti na između 600 i 1000 metara, a iznad toga bi čak bio moguć i kontinuirani snježni pokrivač", kaže meteorolog.

Meteorolog objašnjava da pljuskovi s tučom na nižim nadmorskim visinama ne bi bili neobični u ovim uvjetima. "Nadalje, krajem travnja i početkom svibnja očekuje se drugi nalet hladnog zraka, koji bi se mogao razviti u takozvanu kapljicu hladnog zraka - odvojenu gornju nisku atmosferu s arktičkim zrakom u svojoj jezgri - i kretati se preko Njemačke", kaže.

Ipak, cijelo ovo scenarij ovisi o jednoj ključnoj varijabli, točnoj poziciji blokadnog visokog tlaka. Ako se ono pomakne samo nekoliko stotina kilometara prema istoku, umjesto zahlađenja mogla bi se razviti situacija s visokim tlakom koja bi Njemačkoj donijela čak i ljetne temperature iznad 25 stupnjeva. Stručnjaci naglašavaju da je raspon mogućnosti izuzetno velik – od snijega u srednjim planinskim područjima do ranoljetne vrućine. Ono što je gotovo sigurno jest da klasična zapadna struja neće dominirati barem do sredine svibnja. Sljedećih pet do sedam dana bit će ključno za određivanje hoće li proljeće samo nakratko zastati ili će se srednja Europa suočiti s ozbiljnim povratkom zimskih uvjeta.