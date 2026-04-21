CHAMPIONSHIP

Veliki kiks Jakirovićevog Hulla u borbi za Premiership, zaustavio ih budući trećeligaš!

Scott Heppell/REUTERS
Scott Heppell/REUTERS
Autor
Tomislav Dasović
21.04.2026.
u 23:27

Hull je odigrao samo 2:2 na gostovanju kod Leicestera i pao je na sedmo mjesto koje ne vodi u doigravanje

Sergeju Jakiroviću i njegovom Hull Cityju dogodio se neočekivan kiks: na gostovanju kod već otpisanog Leicestera (na 23. mjestu) odigrali su samo 2:2, te pali na sedmo mjesto - s kojega ne mogu u doigravanje za Premier ligu. Hull City vodio je u Leicesteru s 1:0 pogotkom Millara u 18. minuti, potom je domaćin preokrenuo pogocima Jamesa i Thomasa, a konačnih 2:2 postavio je McBurnie u 63. minuti..

Na žalost Jakirovića, njegovi Tigrovi nisu uspjeli slomiti otpor domaćina, dok je istodobno njegov izravni konkurent za šesto mjesto Wrexham slavio 2:0 nad Stoke Cityjem.

Nakon 44 odigrana kola, Wrexham drži šesto mjesto i poziciju za doigravanje - ima 70 bodova, jednako koliko i Jakirovićev Hull, ali Wrexham ima bolju gol-razliku za dva gola i utakmicu manje od Hulla. 

