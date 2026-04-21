Branimir Pofuk
Autor
Branimir Pofuk

Genijalna predstava kao strašna opomena s pučine masovne grobnice Mediterana

"A place of safety"
Luca Del Pia
21.04.2026. u 11:31

Odavde se jasno vidi kako se jedina istina Europe nalazi na njezinim granicama - poruka je s palube broda Sea-Watch 5 u predstavi "A place of safety" proglašenoj najboljom prošle godine u čitavoj Italiji

Naslove predstave "A place of safety" termin je iz pomorskog i međunarodnog prava. Njime se označava "sigurno mjesto" na kojem spašenima na moru više ne prijeti nikakva fizička opasnost, gdje će biti zadovoljene njihove osnovne životne potrebe i gdje će se poštovati i braniti sva njihova temeljna ljudska prava.

Sve se to jednostavno objasni gledateljima predstave koju zajednički potpisuju Nicola Borghesi i Enrico Baraldi, osnivači kazališne grupe Kepler-452 iz Bolognje. Predstava je lani dobila najveću talijansku kazališnu nagradu Premio Ubu kao najbolje u cijeloj Italiji, a prošlog je četvrtka i petka gostovala u HNK Ivan pl. Zajc u Rijeci.

kultura pomorci Brod Rijeka HNK Ivana pl. Zajca kazalište predstava

Split: Predstavljanje 36. Marulićevih dana
Počinju Marulićevi dani

'Deset dana, 13 predstava, pet lokacija, postajemo sve jači brend i nadamo se skorom statusu nacionalnog festivala'

Novca ima dovoljno i uvijek ga fali. Ministarstvo kulture i medija RH izdvojilo je ove godine čak 90 tisuća eura prateći inflaciju kako bi se produkciji olakšalo.  To je 10 tisuća eura više nego lani. Prati nas  Grad Split, a 20 tisuća eura dobili smo i od Splitsko-dalmatinske županije. Svi su povećali iznos sredstava za Marulićeve dane što znači da su prepoznali smjer u kojem idemo, kazao je Ivan Vatavuk, producent manifestacije

3
Redateljski debi Enesa Vejzovića u Osijeku

'Ljudi ne žele čuti istinu, već samo potvrdu da je ono u što vjeruju istina. Pitanje istine vječno je i nerješivo'

Glumac, prvi put u ulozi redatelja, u HNK u Osijeku je postavio praizvedbu predstave "Kolumne zaboravljene djece" po tekstu Mate Matišića. Komad je kritika svekolikog kvarenja društva, u njoj i kroz nju se bez zadrške progovara o naličju svega: o novinarima ucjenjivačima, upravljanju javnim mnijenjem, posvojiteljima monstrumima, posvojiteljima mučenicima, biološkim roditeljima koji napuštanjem zapravo ubijaju vlastitu djecu...

