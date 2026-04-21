ŽIVOTNI PAD

Svijet je mislio da je miran obiteljski čovjek, a on je godinama spavao s bratovom ženom: 'Stidim se svoga sina'

Najveći udarac stigao je 2011., kada je otkriveno da je godinama bio u vezi s Natashom, suprugom vlastitog brata Rhodrija Giggsa. Afera je trajala gotovo osam godina, od 2003. do 2010., a razotkrivanje je razbilo obitelj i izazvalo ogroman medijski skandal. Obitelj se podijelila, a uz Rhodrija je tada stao i otac.

Ryan Giggs, legenda Manchester United, posljednjih je godina više u fokusu zbog privatnog života nego zbog onoga što je radio na terenu. Prije dvije godine suočio se s optužbama za obiteljsko nasilje. Sud ih je prošlog ljeta odbacio, ali šteta za njegov imidž već je bila učinjena. Time je samo nastavljen niz kontroverzi koje ga prate od završetka igračke karijere.

Nekad uzor generacijama i simbol lojalnosti jednom klubu, Giggs je upisao više od 600 nastupa za Manchester United i osvojio sve što se moglo osvojiti. Bio je i kratko igrač-trener, a kasnije i izbornik Walesa. Dobio je i orden britanskog carstva. No, slika “uzornog profesionalca” srušila se izvan terena.

"Stidim se svog sina", rekao je njegov otac Danny, dok je Rhodri kasnije javno govorio o izdaji, ističući da je Ryan sam odgovoran za vlastite postupke.

Posebno je odjeknulo to što je Giggs godinama u javnosti imao imidž povučenog, obiteljskog čovjeka, daleko od stereotipa o nogometnim skandalima. Upravo zato je otkriće afere izazvalo još veći šok.

Nakon odlaska s mjesta izbornika Walesa 2022., povukao se i iz operativne uloge u Salford Cityju, čiji je suosnivač. Danas živi s partnericom Zarom Charles, s kojom ima dijete, daleko od reflektora kakvi su ga pratili tijekom igračke karijere.

A engleski mediji sada pišu da je Giggs ostao bez 115 tisuća eura. Naime, restoran koji je pokrenuo prije 12 godine je bankrotirao pa je ovaj bivši nogometaš ostao bez uloženog novca.

 
Real Sociedad celebrate Copa del Rey trophy with fans in San Sebastian
OSVOJILI KUP

FOTO Pogledajte ludnicu u Španjolskoj, 100.000 ljudi dočekalo Sučića, Ćaletu-Cara i ostale

„Ovaj trofej zauvijek ćemo nositi u svojim srcima. A ovaj pogled nema cijenu“, rekao je kapetan Mikel Oyarzabal (28) u obraćanju s balkona gradske vijećnice pred tisućama okupljenih. Publika je strijelcu pogotka u finalu skandirala „Mikel, Zlatna lopta“, referirajući se na nagradu za najboljeg nogometaša svijeta, koja bi prema njihovom mišljenju trebala pripasti upravo njemu.

