Sin Ivice Kostelića briljira! Opet je bio najbolji na prestižnom turniru

Maksimir i Rudeš, najuspješnije su momčadi 17. tradicionalnog međunarodnog Bubamara kupa. Na turniru u Prečkom sudjelovale su 64 momčadi u dvije kategorije (2016. i 2017. godište) iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Austrije. Drugu godinu za redom, najboljim vratarem proglašen je Leon Kostelić. Sin našeg proslavljenog skijaša, Ivice Kostelića, brani u Maksimiru.

Bubamara kup se održava od 2010. godine, a kroz turnir je proteklih godina prošlo preko 10. 000 igrača iz 11 država. Cilj turnira je druženje,sklapanje novih prijateljstava, razvoj nogometa i nogometne igre.

- Naš turnir je poseban po rasporedu natjecanja gdje sve momčadi igraju isti broj utakmica i smisao je da djeca imaju iskustvo igrajući s različitim tipovima škola nogometa i na kraju su svi pobjednici. Zbog toga svima ai dodjeljujemo medalje. Zahvalio bi se svim sudionicima na dolasku kao i svim volonterima i svima koji su na bilo kakav način pomogli u organizaciji Bubamara cupa - kazao je Stipe Tokić, veliki sportski i nogometni entuzijast koji je i započeo ovaj projekt prije gotovo dvadeset godina.



U kategoriji 2016. godišta sudjelovale su 32 momčadi.

Finale:

NK Maksimir - NK Bubamara 2-2 (5-3, nakon kaznenih udaraca).

Za 3. mjesto: NK Jarun - NK Hašk 5-0.

Pobjednik 16. Međunarodnog Bubamara cupa za 2016. godište je NK Maksimir.

Drugo mjesto pripalo je domaćinu NK Bubamara.

Treće mjesto NK Jarunu

Najbolji strijelac je Vito Rubić (NK Bubamara) sa 7 postignutih pogodaka.

Najbolji igrač je Luka Krnić (NK Maksimir).

Najbolji vratar je Leon Kostelić (NK Maksimir).

U kategoriji 2017. godišta sudjelovale su 32 momčadi.

Finale: NK Rudeš - NK Brinje Grosuplje 5-0

Za 3 mjesto: NK Špansko – NK Bubamara 3-0

Prvo mjesto osvojio je NK Rudeš.

Drugo mjesto osvojio je NK Brinje Grosuplje (Slovenija)

Treće mjesto osvojio je NK Špansko

Najbolji strijelac je Vigo Mraović (NK Pomorac Kostrena) s 8 postignutih pogodaka.

Najbolji igrač je Rafael Kuraja (NK Rudeš).

Najbolji golman Azer Karabegović (NK Rudeš).

Na turniru je sudjelovalo preko 800 igrača iz Hrvatske, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Austrije, Bosne i Hercegovine.