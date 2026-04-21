Očajnički potez Orbana, cure detalji njegova spašavanja: Svu krivnju svalili su na jednog čovjeka

Nakon izbornog poraza, vodstvo Fidesza sazvalo je krizni sastanak, gdje je u prvi plan došlo pitanje odgovornosti. Prema informacijama mađarskog 444, voditelj kampanje Balázs Orban imenovan je glavnim odgovornim za neuspjeh, a mnogi unutar stranke očekivali su njegov odlazak. Naime, popodne 14. travnja najavljen je krizni sastanak vodstva kampanje Fidesza. 'Ratna soba' koju je osnovao Balázs Orban uključivala je ne samo političko vodstvo, već i neke urednike sadržaja vladinih medija. Na kraju, nekoliko njih nije sudjelovalo na sastanku, piše 444, pozivajući se na informacije iz bliskih krugova Viktora Orbana. Prema riječima sudionika i kandidata u izbornim jedinicama, Balázs Orban postao je glavna meta bijesa unutar stranke. Više izvora tvrdi da se već mjesecima znalo za loš položaj Fidesza, no kampanja je kasnila i bila je loše vođena.

Gábor Kubatov, dugogodišnji direktor stranke, već u proljeće oštro je kritizirao Balázsa Orbana zbog kašnjenja u kampanji. Na izbornu noć Kubatov je pred kolegama otvoreno svalio krivicu na njega. Jedna od javnih kritika došla je od zastupnice Ferencz Orsolye, koja je na Facebooku i u intervjuu detaljno navela propuste kampanje. Druga zastupnica, Király Nóra, otvoreno je rekla da "nedostaje ostavka Viktora Orbana" i da je predsjednik stranke trebao podnijeti ostavku još na izbornu noć.

Unutar stranke pojavile su se i druge analize. Kövér László poručio je da je Fidesz prekasno shvatio snagu online medija i manipulaciju mladima. Bayer Zsolt i Ambrózy Áron govorili su o generacijskom jazu i potrebi da se zadrži jezgra birača, dok je dio članova krivicu prebacivao i na druge figure poput Bayera. Očekuje se da će Balázs Orbán preuzeti odgovornost i podnijeti ostavku, što se već spominjalo u intervjuu za Mandiner.

Fidesz sada provodi klasičnu 'operaciju spašavanja' Viktora Orbána, te ga nastoji prikazati kao neupitnog lidera. Dok se bijes usmjerava prema Balázsu Orbanu, sam Viktor Orban za sada ostaje po strani od najžešćih kritika. Stranka se nalazi u dubokoj krizi. Nakon 16 godina apsolutne vlasti mora se naviknuti na ulogu oporbe, suočiti s unutarnjim sukobima i pokušati pronaći put za povratak.