Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POTRES U STRANCI

Očajnički potez Orbana, cure detalji njegova spašavanja: Svu krivnju svalili su na jednog čovjeka

Foto: Viktor Orban/Facebook
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
21.04.2026.
u 12:04

Gábor Kubatov, dugogodišnji direktor stranke, već u proljeće oštro je kritizirao Balázsa Orbana zbog kašnjenja u kampanji. Na izbornu noć Kubatov je pred kolegama otvoreno svalio krivicu na njega

Nakon izbornog poraza, vodstvo Fidesza sazvalo je krizni sastanak, gdje je u prvi plan došlo pitanje odgovornosti. Prema informacijama mađarskog 444, voditelj kampanje Balázs Orban imenovan je glavnim odgovornim za neuspjeh, a mnogi unutar stranke očekivali su njegov odlazak. Naime, popodne 14. travnja najavljen je krizni sastanak vodstva kampanje Fidesza. 'Ratna soba' koju je osnovao Balázs Orban uključivala je ne samo političko vodstvo, već i neke urednike sadržaja vladinih medija. Na kraju, nekoliko njih nije sudjelovalo na sastanku, piše 444, pozivajući se na informacije iz bliskih krugova Viktora Orbana. Prema riječima sudionika i kandidata u izbornim jedinicama, Balázs Orban postao je glavna meta bijesa unutar stranke. Više izvora tvrdi da se već mjesecima znalo za loš položaj Fidesza, no kampanja je kasnila i bila je loše vođena.

Gábor Kubatov, dugogodišnji direktor stranke, već u proljeće oštro je kritizirao Balázsa Orbana zbog kašnjenja u kampanji. Na izbornu noć Kubatov je pred kolegama otvoreno svalio krivicu na njega. Jedna od javnih kritika došla je od zastupnice Ferencz Orsolye, koja je na Facebooku i u intervjuu detaljno navela propuste kampanje. Druga zastupnica, Király Nóra, otvoreno je rekla da "nedostaje ostavka Viktora Orbana" i da je predsjednik stranke trebao podnijeti ostavku još na izbornu noć.

Unutar stranke pojavile su se i druge analize. Kövér László poručio je da je Fidesz prekasno shvatio snagu online medija i manipulaciju mladima. Bayer Zsolt i Ambrózy Áron govorili su o generacijskom jazu i potrebi da se zadrži jezgra birača, dok je dio članova krivicu prebacivao i na druge figure poput Bayera. Očekuje se da će Balázs Orbán preuzeti odgovornost i podnijeti ostavku, što se već spominjalo u intervjuu za Mandiner.

Fidesz sada provodi klasičnu 'operaciju spašavanja' Viktora Orbána, te ga nastoji prikazati kao neupitnog lidera. Dok se bijes usmjerava prema Balázsu Orbanu, sam Viktor Orban za sada ostaje po strani od najžešćih kritika. Stranka se nalazi u dubokoj krizi. Nakon 16 godina apsolutne vlasti mora se naviknuti na ulogu oporbe, suočiti s unutarnjim sukobima i pokušati pronaći put za povratak.
Ključne riječi
Mađarska fidesz Vikotr Orban

Komentara 11

Pogledaj Sve
RA
Racionalno
12:41 21.04.2026.

Glavni je krivac politika Orbana. Pokazalo se što večina ljudi misli o njegovoj politici i ništa drugo. To što dotični Orbanov voditelj izbora nije raspordio ruski novac tamo gdje je po Orbanu trebalo nije nikakav presudni faktor. Glavni faktor je politika za koju se zalagao i to je dokaz da ima normalnih razmišljanja još u Europi. Sve lakoumne i teoretičare zavjera lako se obmane ,to je milijardu puta dokazano jer se oni vode samo informacijama kojima nijima pašu ,nije bitno dal su izmišljene ili izvađene iz konteksta .

Avatar HajdukLika
HajdukLika
12:17 21.04.2026.

Glavni krivac je sam Victor Orban.

Avatar HrvatskiZmaj
HrvatskiZmaj
13:22 21.04.2026.

Pokušaj manipulacije mladima je i razlog što su izgubili. Ne može se manipulirati onima koji se više kreću po EU, više informiraju na webu i koji jednostavno ne žele biti saveznik agresoru ni na koji način. Ako Orbana nije briga za povijest Mađara, i prodaje njihovu čast za naftu, ne znači da su i ostali Mađari takvi. Da je čovjek i vođa, kakav nije, dao bi ostavku.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Aleksandar Vučić
Video sadržaj
16
PANIKA U BEOGRADU

Vučić u strahu od 'mađarskog scenarija'? Oporba krenula u tajnu ofenzivu, u sve se uključio i Berlin

Za srpsku oporbu ključni test mogao bi stići brže nego što se očekuje. Reuten smatra da je Vučić uznemiren nakon poraza Viktora Orbána u Mađarskoj te upozorava da bi mogao raspisati prijevremene izbore već krajem lipnja ili u srpnju kako bi zatekao oporbu i studentski pokret nespremnima. Dodatni razlog za nervozu vlasti je i osjetan pad rejtinga srpskog predsjednika u posljednjim istraživanjima.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!