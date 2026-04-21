STANJE MU SE POBOLJŠAVA

Poznati Slovenac pijan vozio u suprotnom smjeru? Nakon teške nesreće helikopterom ga prebacili u bolnicu

Screenshot Instagram
VL
Autor
vecernji.hr
21.04.2026.
u 08:50

Nekadašnji proslavljeni slovenski sportaš Robert Kranjec nalazi se u bolnici nakon teške biciklističke nesreće. Prema izvještajima slovenskih medija, Kranjec je vozio s čak 2,5 promila alkohola u krvi, a zbog težine ozljeda u ljubljansku bolnicu prevezen je helikopterom

Vijest o teškoj prometnoj nesreći u kojoj je stradao jedan od najvećih slovenskih sportskih heroja, Robert Kranjec, odjeknula je regijom. Proslavljeni skijaški skakač (44) teško je ozlijeđen u petak, 18. travnja, kada je pao s bicikla u mjestu Spodnja Lipnica. Prema informacijama koje su prenijeli slovenski mediji, Kranjec je u nesreći sudjelovao sam, a ono što je posebno zabrinjavajuće jest činjenica da je vozio pod znatnim utjecajem alkohola, što je kasnije potvrdila i policija.

Nesreća se dogodila u petak oko 12:30 sati. Prema podacima iz policijskog očevida, 44-godišnji Kranjec je tijekom vožnje iznenada prešao na suprotnu stranu kolnika. Pritom je udario u rubnik, izgubio kontrolu nad biciklom i teško pao. Zbog siline pada zadobio je teške tjelesne ozljede koje su zahtijevale hitnu medicinsku intervenciju na samom mjestu događaja.

Policija je provela alkotestiranje, a rezultati su potvrdili najgore sumnje. Kako navode slovenski mediji, Kranjecu je izmjerena koncentracija od 1,19 miligrama alkohola po litri izdahnutog zraka. Ta vrijednost odgovara razini od otprilike 2,5 promila alkohola u krvi, što se smatra stanjem teške alkoholiziranosti. Zbog kršenja prometnih propisa, protiv nekadašnjeg sportskog asa pokrenut je i prekršajni postupak.

Odmah nakon pada, ekipa hitne medicinske pomoći pružila je Kranjecu prvu pomoć te je prevezen u Opću bolnicu u Jesenicama. Međutim, zbog ozbiljnosti ozljeda, liječnici su odlučili da ga treba hitno premjestiti. Ubrzo je helikopterom Slovenske vojske prebačen na daljnje liječenje u Univerzitetski klinički centar (UKC) u Ljubljani. Iako je njegovo stanje u početku bilo vrlo ozbiljno, posljednje neslužbene informacije govore kako se zdravstveno stanje Roberta Kranjeca, na sreću, postupno poboljšava.
