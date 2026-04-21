© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
HAJDUK - OSIJEK

UŽIVO Loše izdanje Hajduka. Poništen im gol, ključni igrač propušta derbi (poluvrijeme, 0:0)

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
21.04.2026. u 19:35
Utakmicu 31. kola domaćeg nogometnog prvenstva između Hajduka i Osijeka pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
HAJDUK
0-0
OSIJEK
HNL - 31. kolo, 18.45, Poljud, Split
45'

Kraj prvog dijela. 

28'

Skoko je petom proigrao Pukštasa koji iz blizine zabija gol, no isti je poništen zbog očiglednog zaleđa.

13'

Rebić je probio po lijevom krilu i uputio centaršut za Brajkovića, koji je to pokušao dodati za Pukštasa, ali obrana Osijeka otklanja opasnost.

8'

Bubanja je ubacio za Omerovića s desnog krila, odbila je to obrana domaćih samo do Petrusenka, ali on puca  loše s 18 metara.

Početak
1' (Početak)

Počela je utakmica na Poljudu. 

SASTAVI

HAJDUK Silić - Sigur, Šarlija, Marešić, Hrgović - Pajaziti, Skoko - Brajković, Pukštas, Rebić - Šego

OSIJEK: Malenica - Bukvić, Hasić, Mersinaj, Čolina - Petrusenko, Mejia - Jovičić, Bubanja, Omerović - Jakupović

LJESTVICA

Evo kako stoje stvari na ljestvici domaćeg nogometnog prvenstva šest kola prije kraja.
 

POČETAK

Lijepi vam pozdrav, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je 31. kolo HNL-a u kojem će se na Poljudu susresti Hajduk i Osijek. I za jedne i za druge ovo je rezultatski bitna utakmica. Hajduku treba pobjeda kako bi još očuvao kakve-takve šanse u utrci za titulu, a Osijek se nakon poraza od Varaždina i dalje mora othrvati Vukovaru u zoni ostanka.

