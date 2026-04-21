VIDEO Show Hrvata: Baturina zabio pa ga Sučić nadmašio - dvaput asistirao i zabio za finale!

Fenomenalni hrvatski reprezentativac Petar Sučić bio je junak Interove pobjede 3:2 nad Comom u uzvratnoj polufinalnoj utakmici Talijanskog kupa (prva 0:0). Como je na San Siru senzacionalno vodio 2:0 pogocima Martina Baturine i Da Cunhe, a onda je trener Intera Christian Chivu u 60. minuti povukao ključan potez: umjesto Zielinskog uveo je Sučića. I uslijedio je nevjerojatan preokret!

Petar je najprije u 69. minuti najprije dao sjajnu povratnu loptu strijelcu Calhanogluu, potom je u 86. minuti sjajan Sučićev centaršut pronašao glavu Calhanoglua za 2:2, a vrhunac spektakularne večeri zbio se u 89. minuti: Petar se zabio u šesnaesterac Coma, te preciznim udarcem pogodio u donji lijevi vratarev kut! I tako odveo Inter u finale Kupa. Pogotke možete pogledati OVDJE.

Martin Baturina u Milanu je igrao kao violina do otprilike 60. minute kada je Inter počeo dominirati. Na terenu je ostao do 80. minute kada ga je zamijenio Rodriguez (u istoj minuti ušao je i Ivan Smolčić), na Sofascoreu ocijenjen je sa 7.3. Baturina je protiv Intera zabio svoj osmi pogodak u dresu Coma ove sezone u 29. nastupu u svim natjecanjima. Ima i četiri asistencije.

Međutim, njegov prijatelj iz suigrač iz reprezentacije Petar Sučić ga je nadmašio: na Sofascoreu dobio je ocjenu 9 i proglašen je igračem utakmice. Maestralna izvedba našeg reprezentativca u jednoj od najvažnijih utakmica sezone! Inter će u finalu Kupa igrati protiv pobjednika dvoboja Lazio - Atalanta, koji se igra u srijedu od 21 sat. Prva utakmica završena je rezultatom 2:2. Finale Kupa na rasporedu je 13. svibnja u Rimu.