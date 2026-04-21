Cijeli svijet očekuje sporazum spasa SAD-a i Irana, osim jednog lidera

Uoči isteka krhkog primirja između SAD-a i Irana, koje završava večeras, napetost doseže novu razinu, a neizvjesnost oko ishoda diplomatskih napora sve je izraženija. Pogledi međunarodne zajednice usmjereni su prema Islamabadu, gdje Pakistan, uz Egipat i Tursku, ulaže intenzivne napore kako bi posredovao između Washingtona i Teherana. Cilj je jasan, smanjiti tenzije i približiti duboko suprotstavljene pozicije dviju strana kako bi se spriječila nova eskalacija, koja bi mogla zapaliti cijeli Bliski istok. No, unatoč diplomatskoj aktivnosti, stvarnost na terenu i političke poruke koje šalju SAD i Iran sugeriraju da su razlike i dalje duboke, a prostor za kompromis izuzetno uzak.