Trener Barcelone šokirao svijet priznanjem nakon ispadanja iz Lige prvaka: Da, planiram se umiroviti

Trener španjolskog nogometnog prvaka Barcelone, 61-godšnji Hansi Flick, rekao je u utorak da namjerava produžiti ugovor, osvojiti Ligu prvaka te se umiroviti u Kataloniji.

"To je moj plan, naravno," izjavio je na konferenciji za medije u Barceloni uoči prvenstvene utakmice sa Celtom.

Flick, nekadašnji trener Bayerna i izbornik Njemačke, došao je u ljeto 2024. te s Barcelonom ima ugovor još godinu dana.

"Volio bih produžiti ugovor, ali nije sada vrijeme za govoriti o tome, jer su pred nama važne utakmice," rekao je. "To će biti moj posljednji korak u karijeri, iskren sam 100 posto“, dodao je.

Barcelona se nalazi pred obranom naslova prvaka Španjolske. Sedam kola prije kraja prvenstva bježi drugoplasiranom Real Madridu devet bodova. Barcelona je ove sezone osvojila i domaći Superkup, ali žali za ispadanjem u četvrtfinalu Lige prvaka od Atletico Madrida.

"U takvim utakmicama inertnost odigra ulogu. Također i detalji. I bitno je da su svi igrači na raspolaganju kada dođu ključne utakmice poput četvrtfinala ili polufinala," izjavio je.

Dodao je da u takvim utakmicama igrači moraju "biti sposobni voditi ekipu na terenu". "Ne samo pričati na treningu, nego i na travnjaku. Imamo mlade igrače pa moramo neke od njih tome naučiti," naglasio je.

Barcelona je izgubila s 0-2 od Atletica pa u gostima pobijedila s 2-1, čime se oprostila od natjecanja.

Posljednji put je osvojila Ligu prvaka 2015. kada je u svojim redovima imala igrače poput Lionela Messija i Ivana Rakitića. Kataloncima je sada jako bitno opet podići taj pehar.

"To nam je veliki san," poručio je Flick. "Jedna želja mi je biti ovdje kada se dovši obnova stadiona Camp Nou, a druga osvojiti Ligu prvaka s Barcelonom. To možemo postići jer imamo snažnu ekipu za sezone pred nama. Ovo je mlada ekipa s potencijalom," napomenuo je.

Nijemac je rekao da je u stalnom kontaktu sa sportskim direktorom Decom oko slaganja momčadi za iduću sezonu, ali je odbio reći na kojim pozicijama razmatraju dovođenje igrača.