Maja Šuput otvorila dušu o razvodu od Nenada Tatarinova, podijelila je detalje

Popularna pjevačica i stalna članica žirija "Supertalenta" Maja Šuput bila je prva gošća u novom podcastu "Nema labavo by IN magazin". Maja je u razgovoru otkrila detalje iz privatnog života, uključujući i pojedinosti o razvodu od Nenada Tatarinova. ''Svi su doznali u šestom mjesecu, ja sam se razvela u trećem, a papire sam predala u prvom. Šest mjeseci sam šutjela'', priznala je.

Pojasnila je i situaciju nakon razlaza: ''Ja sam tada i dalje živjela s bivšim mužem. Sve je normalno bilo, mi smo se razveli i otišli u Dubai, Nenad, Bloom i ja''. Podsjetimo, prošle je godine medije preplavila vijest o njezinu razvodu nakon šest godina braka. "Život nas ponekad odvede na različite puteve, pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svatko svojim, no i dalje živimo u obiteljskom ozračju. Razvod je već neko vrijeme iza nas, za nas je to prošlo, svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza, više u stilu 'hvala ti na svemu i sretno dalje'. Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije, naše dijete zbog kojeg zauvijek ostajemo tim. On je naš zajednički i najveći prioritet, s kojim oboje aktivno sudjelujemo u svakodnevnom životu", napisala je tada pjevačica.

"I dalje smo obitelj, samo u novom obliku, te kao i do sada imamo pozitivnu atmosferu u kojoj naše dijete raste sretno i voljeno. Upravo zbog malodobnog djeteta na ovu temu nismo niti ćemo davati izjave. Molimo za poštivanje naše privatnosti dok nastavljamo s novim poglavljem života. S ljubavlju i osmijehom!" zaključila je tada Šuput.