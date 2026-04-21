VIDEO Dramatični sukob s generalom u Bijeloj kući: Trump zatražio nuklearne kodove, a onda je krenuo kaos?

Američki predsjednik Donald Trump navodno je tijekom hitnog sastanka u Bijeloj kući pokušao aktivirati nuklearne kodove usred eskalacije sukoba s Iranom, no zaustavio ga je predsjednik Združenog stožera oružanih snaga, general Dan Caine. Prema tvrdnjama umirovljenog analitičara CIA-e Larryja Johnsona, incident se dogodio tijekom izvanrednog sastanka u Bijeloj kući. Johnson je to otkrio u emisiji Judging Freedom na YouTubeu. "Jedan izvještaj koji dolazi iz tog sastanka u Bijeloj kući jest da je Trump htio upotrijebiti nuklearne kodove, a general Dan Caine je ustao i rekao: 'Ne'. "Pozvao se na svoje ovlasti kao šef vojske. Bilo je to očito prilično žestoko sukobljavanje“, izjavio je Johnson.

Retired CIA analyst Larry Johnson has revealed that Donald Trump wanted to use nuclear codes during a White House meeting on Saturday night. General Dan Cain, the chairman of the Joint Chiefs of Staff, stood up and said NO



Johnsonove tvrdnje nadovezuju se na ranije izvještaje da je Trump tijekom kritičnih trenutaka iranske krize bio isključen iz Situacijske sobe zbog straha savjetnika od njegove nepredvidive naravi i eksplozivnog temperamenta. Nakon što je Iran ranije ovog mjeseca oborio američki zrakoplov, Trump je navodno satima vikao na suradnike u Zapadnom krilu Bijele kuće, opsjednut uspomenama na iransku krizu s taocima iz 1979. godine.

Tvrdnje o pokušaju korištenja nuklearnih kodova nisu neovisno potvrđene, a Bijela kuća i Pentagon zasad nisu komentirali Johnsonove izjave. Iran službeno nije priznata nuklearna sila, no vjeruje se da posjeduje tehnologiju obogaćivanja urana koja bi mogla omogućiti razvoj nuklearnog oružja. Ove šokantne tvrdnje dolaze u trenutku kada su napetosti između Washingtona i Teherana na vrhuncu, a bilo kakav pokušaj upotrebe nuklearnog oružja imao bi katastrofalne posljedice za cijeli svijet.

Larry Johnson, poznat po kontroverznim izjavama, zaključio je da se "nešto ozbiljno nije u redu s Trumpom". Za sada ostaje nejasno u kojoj bi mjeri i u kakvom kontekstu Trump navodno tražio nuklearne opcije. Bijela kuća i Pentagon do objave ovog teksta nisu dali nikakav komentar, piše Mirror.

Podsjetimo, još nije poznato hoće li doći do novog kruga pregovora u Pakistanu. Prema izvorima, očekuje se da će potpredsjednik JD Vance i visoki američki dužnosnici danas otputovati u Pakistan uoči potencijalnog drugog kruga pregovora o ratu s Iranom. Iran je zauzeo tvrd stav. Više iranskih dužnosnika upozorilo je Donalda Trumpa da Teheran neće pregovarati pod prijetnjama. Jedan je poručio da Iran priprema „nove karte“ za bojno polje ako blokada Hormuškog tjesnaca potraje. Šef Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol upozorio je da je ovaj rat izazvao najveću energetsku krizu u povijesti. Cijene nafte trenutno stagniraju ispod 100 dolara po barelu, jer tržišta čekaju hoće li primirje biti produženo ili će sukob eskalirati.