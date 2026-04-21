Nova akcija USKOK-a: Uhićenja u dvije županije, nastavak priče o poznatom manekenu

U tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji, a po nalogu USKOK-a provodi ih PNUSKOK. "Navedene radnje provode se na području Zagreba i Istarske županije u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela prijevare i krivotvorenja isprava, povezana s istragom koju je ovaj Ured pokrenuo dana 6. veljače 2026. zbog sumnje na malverzacije s nekretninama i pranje novca", javlja USKOK.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Kako doznajemo, istraga je povezana sa slučajem bvišeg modela Roberta DiCaprija. Podsjetimo, USKOK je početkom veljače pokrenuo istragu protiv šestorice okrivljenika zbog sumnje na malverzacije s nekretninama i sjetcanja znatne imovinske koristi te oranje novca.