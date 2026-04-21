Pljušte reakcije na upozorenje iz Ukrajine: 'NATO će apsolutno, bez ikakve sumnje, odgovoriti'

Nakon što je ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski naveo kako smatra da bi Rusija mogla proširiti svoje napade te pokrenuti novu veliku ofenzivu, uslijedio je val reakcije iz Estonije. Naime, Zelenski je kazao da vjeruje da Rusija ograničava pristup društvenim mrežama kako bi spriječila nemire u slučaju opće mobilizacije za veliku novu ofenzivu protiv Ukrajine ili napad na jednu od baltičkih država. Na pitanje hoće li se u slučaju napada na baltičke države aktivirati članak 5. NATO-a, Zelenski je odgovorio: "Mislim da možda neće sve zemlje željeti podržati [baltičke države], ali po mom mišljenju, zemlje NATO-a neće imati izbora".

Margus Tsahkna, estonski ministar vanjskih poslova, rekao je za ERR da je Ukrajina od 2022. godine više puta sugerirala da možda neće biti jedina zemlja koju Rusija napada. "Prvo, takve izjave ne odgovaraju našim obavještajnim podacima niti našoj procjeni prijetnje. Ne vidimo da Rusija koncentrira snage ili se na bilo koji način vojno priprema za napad na NATO ili baltičke države. Zapravo je suprotno. Rusija nije u jakoj poziciji na ukrajinskoj bojišnici, a ni ekonomski. Naravno da ne jača povjerenje kada američki predsjednik Trump kritizira europske saveznike u kontekstu NATO-a. Ali to ne znači da NATO nije sposoban odgovoriti. NATO će apsolutno, bez ikakve sumnje, odgovoriti ako bude napadnuta bilo koja članica“, naglasio je Tsahkna

Marko Mihkelson, predsjednik Odbora za vanjske poslove Riigikogua, također navodi kako ovo nije prvi put da Ukrajina govori o baltičkim državama kao sljedećoj meti. "Kao da prstom upiru u Europu: pogledajte, ako mi oslabimo ili izgubimo, vi ćete biti sljedeći - posebno baltičke države. To je očito uznemirujuće i učvršćuje ruski narativ da Rusija pobjeđuje i napreduje, dok vi uzmičete i gubite. Zelenski je naglasio da NATO treba biti ujedinjen i spreman odgovoriti na Putinove akcije. Slažem se da nitko nije više učinio za potkopavanje vjerodostojnosti članka 5. od američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali i ukrajinski predsjednik ga dodatno podriva“, rekao je.

Prema Martinu Helmeu, čelniku stranke EKRE, i Estonija je doprinijela stvaranju tog narativa. Prema njemu, Zelenskijev cilj je stvaranje klime straha koja bi saveznike potaknula da mu pošalju više pomoći. "Čini mi se da su [diplomati] sami stvorili ovu priču. Otkad je počeo rat u Ukrajini, središnja poruka Reformske stranke bila je da ljude treba prestrašiti Rusijom, a zatim se, pod krinkom tog straha, mogu povećati svi porezi i demonizirati domaća politička oporba kao agenti Kremlja“, rekao je