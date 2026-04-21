Zbogom pacifizmu: Japan počinje izvoziti ratne brodove i projektile, Kina ozbiljno zabrinuta

Japan je jučer predstavio svoju najveću reviziju pravila o izvozu obrambene opreme posljednjih desetljeća. Ukinuta su ograničenja na prodaju oružja u inozemstvo te je otvoren put izvozu ratnih brodova, projektila i drugog naoružanja. Potez je, kako navode japanski mediji, usmjeren na jačanje japanske obrambene industrijske baze te označava još jedan korak dalje od pacifističkih ograničenja koja su oblikovala njegovu poslijeratnu sigurnosnu politiku.



“U sve težem sigurnosnom okruženju nijedna zemlja sada ne može sama zaštititi vlastiti mir i sigurnost”, napisala je japanska premijerka Sanae Takaichi u utorak na X-u. Međutim, također je rekla da “nema apsolutno nikakve promjene u našoj predanosti održavanju puta i temeljnih načela kojih smo se pridržavali kao miroljubiva nacija više od 80 godina od rata”.