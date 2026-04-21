Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 217
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POVIJESNI ZAOKRET

Zbogom pacifizmu: Japan počinje izvoziti ratne brodove i projektile, Kina ozbiljno zabrinuta

Autor
Zoran Vitas
21.04.2026.
u 21:31

U sve težem sigurnosnom okruženju nijedna zemlja sada ne može sama zaštititi vlastiti mir i sigurnost, ističe japanska premijerka Sanae Takaichi

Japan je jučer predstavio svoju najveću reviziju pravila o izvozu obrambene opreme posljednjih desetljeća. Ukinuta su ograničenja na prodaju oružja u inozemstvo te je otvoren put izvozu ratnih brodova, projektila i drugog naoružanja. Potez je, kako navode japanski mediji, usmjeren na jačanje japanske obrambene industrijske baze te označava još jedan korak dalje od pacifističkih ograničenja koja su oblikovala njegovu poslijeratnu sigurnosnu politiku.

“U sve težem sigurnosnom okruženju nijedna zemlja sada ne može sama zaštititi vlastiti mir i sigurnost”, napisala je japanska premijerka Sanae Takaichi u utorak na X-u. Međutim, također je rekla da “nema apsolutno nikakve promjene u našoj predanosti održavanju puta i temeljnih načela kojih smo se pridržavali kao miroljubiva nacija više od 80 godina od rata”.

Ključne riječi
Kina pacifizam militarizacija vojska Japan

Komentara 2

Pogledaj Sve
PI
Prezime i ime
22:14 21.04.2026.

Ako to oruzje bude imalo kvalitet kao npr Toyota ili Honda, onda bude najbolje na svijetu...

Avatar Behemot
Behemot
22:32 21.04.2026.

Japan je pod američkom okupacijom i nisu smjeli izvoziti vojnu opremu a sve vojne inovacije su Amerikanci uzeli bez naknade. Primjer su američki "nevidljivi" lovci. AESA radari na njima i premazi su japanska inovacija. Ameri su to samo uzeli i napisali: Američka pamet. Padom američke svjetske hegemonije očito će i Japan prodisati.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Aleksandar Vučić
Video sadržaj
11
PANIKA U BEOGRADU

Vučić u strahu od 'mađarskog scenarija'? Oporba krenula u tajnu ofenzivu, u sve se uključio i Berlin

Za srpsku oporbu ključni test mogao bi stići brže nego što se očekuje. Reuten smatra da je Vučić uznemiren nakon poraza Viktora Orbána u Mađarskoj te upozorava da bi mogao raspisati prijevremene izbore već krajem lipnja ili u srpnju kako bi zatekao oporbu i studentski pokret nespremnima. Dodatni razlog za nervozu vlasti je i osjetan pad rejtinga srpskog predsjednika u posljednjim istraživanjima.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!