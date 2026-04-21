VIDEO Nikolina Pišek: Mnogi ne znaju da sam i prvi put bila samohrana majka, starija kći nema kontakt s ocem

Televizijska voditeljica Nikolina Pišek nova je gošća emisije Show na kvadrat, u kojoj je iskreno, bez zadrške i vrlo emotivno progovorila o temama koje rijetko ostavljaju publiku ravnodušnom. U studio je stigla povodom novih poslovnih projekata, nakon niza uspješnih angažmana na RTL-u, no razgovor je vrlo brzo otišao daleko dublje od karijere. Nikolina je godinama u fokusu javnosti, ne samo zbog profesionalnih uspjeha, već i zbog privatnih životnih priča koje su često punile medijske stupce. U ovom intervjuu otvorila je i teške, društveno važne teme poput zlostavljanja žena i nemoralnih ponuda o kojima mnoge i dalje šute zbog straha od osude. Podijelila je i vlastito iskustvo iz studentskih dana, kada se našla u neugodnoj situaciji s profesorom, priznajući kako tada nije znala kome se obratiti ni kako reagirati. Otkrila je i detalje o pravnim bitkama koje je vodila protiv pojedinaca i nekih s javne scene, ne skrivajući koliko su je takve situacije iscrpile. U jednom trenutku razgovora emocije su prevladale, prisjetila se osobnih gubitaka i izazova kroz koje je prolazila, što ju je dovelo do suza.

Posebno je odjeknula i njezina iskrena ispovijest o majčinstvu - priznala je kako je i prvi put sa starijom kćeri bila samohrana majka te da nema kontakt s ocem. Ovo je razgovor koji otvara važne teme, ali i pokazuje snagu ranjivosti. Cijeli intervju, prepun iskrenih trenutaka i zanimljivih anegdota, pogledajte u emisiji Show na kvadrat na YouTube kanalu Večernjeg lista.