Egipćanin dostigao rekord Saračevića i Džombe

Egipćanin Ahmed Hesham postao je deseti rukometaš mađarskog Veszprema koji je na jednoj utakmici Lige prvaka postigao najmanje 12 pogodaka.

Upravo toliko ih je Egipčanin postigao u gostima protiv Sportinga (32:33). Zanimljivo je da su među tih deset igrača i dvojica Hrvata – pokojni Zlatko Saračević i Mirza Džomba.

Od 1977. godine do danas u 15 navrata dogodilo se je neki igrač Veszprema na međunarodnoj sceni postigao 12 i više pogodaka. Rekord drži najbolji strijelac Lige prvaka svih vremena, Makedonac Kiril Lazarov, koji je dvaput postigao po 14 pogodaka.

Lazarov je ukupno četiri puta postigao najmanje 12 pogodaka na europskoj sceni (dva puta po 14 i 12), čime je rekorder ispred Srbina Marka Vujina, koji je bio toliko efikasan u tri utakmice.

Jozef Eles je imao najmanje 12 golova u utakmici dvaput dok Željo Putić (13), Zlatko Saračević (12), Mirza Džomba (12), Perez Carlos (13), Petar Nenadić (12) i Yahia Elderaa (12) to uspjeli po jednom.