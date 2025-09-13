Naši Portali
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BRENTFORD - CHELSEA 2.2

Drama u Premier ligi: Chelsea u sudačkoj nadoknadi prosuo bodove, novi kiks svjetskih prvaka

Premier League - Brentford v Chelsea
Foto: Peter Cziborra/REUTERS
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
13.09.2025.
u 23:47

Chelsea je propustio priliku prestići četiri momčadi na tablici koje sve imaju po devet bodova. To su Arsenal, Chelsea, Bournemouth i Liverpool

Nogometaši Chelseaja tako su propustili priliku da barem za jedan dan preuzmu vodstvo u ljestvici engleske lige jer su u četvrtom kolu remizirali na gostovanju kod Brentforda 2-2. Chelsea je bio na pragu treće pobjede, a bez nje je ostao u četvrtoj minuti sučevog dodatka, kada je zabio rezervist Fabio Carvalho.

Brentford je poveo 1-0 nakon jednog od mnogih protunapada u prvom poluvremenu, a u drugom poluvremenu činilo se da će doći do preokreta. Chelsea je potpuno dominirao terenom nakon ulaska Colea Palmera, koji je izjednačio i propustio još jednu sjajnu priliku. Nakon prave opsade domaćeg gola, Moses Caicedo doveo je goste u vodstvo koje nisu zadržali do kraja.

Chelsea je propustio priliku prestići četiri momčadi na tablici koje sve imaju po devet bodova. To su Arsenal, Chelsea, Bournemouth i Liverpool, s tim da potonji ima utakmicu manje. Od ovih momčadi, Arsenal ima najbolju gol-razliku i stoga će ostati na prvom mjestu barem do nedjelje.
Premier league Brentford Chelsea

