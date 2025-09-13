Garcia nakon utakmice priznao: Ovo je bio težak poraz, ali ne i katastrofa

Nogometaši Hajduka doživjeli su prvi poraz u novoj sezoni prvenstva. U utakmici šestog kola HNL-a, pred 10.337 gledatelja u Varaždinu, domaća momčad slavila je rezultatom 2:0 i tako prekinula pobjednički niz splitske momčadi. Bio je to pravi šok za Bijele, koji su slomljeni već u ranoj fazi utakmice. Domaćine je u vodstvo doveo Aleksa Latković pogotkom u petoj minuti, a samo tri minute kasnije, u osmoj minuti, nespretan autogol postigao je vratar Hajduka Ivica Ivušić, čime je praktički postavljen konačan rezultat. Varaždin je ovom pobjedom stigao do trećeg mjesta na ljestvici, dok je Hajduk unatoč porazu ostao na vrhu.

Nakon utakmice, trener Hajduka Gonzalo Garcia dao je izjavu za MAXSport u kojoj je pokušao smiriti tenzije i ponuditi analizu neuspjeha. "Težak poraz. Dobro smo krenuli, pronalazili smo prostore protiv Varaždina, jako dobro organizirane ekipe, i pritiskali ih. Međutim, ponavljali smo pogreške u posjedu i danas su nas kaznili", započeo je Garcia, priznavši kako je njegova momčad imala problema probiti čvrsti obrambeni blok domaćina. "Pokušavali smo, ali bilo je teško protiv ekipe koja se dobro brani. Da smo zabili jedan, možda bi situacija bila drugačija", dodao je španjolski stručnjak.

Iako je poraz bolan, Garcia je odbio situaciju nazvati alarmantnom, naglasivši kako ne smatra da je njegova momčad bila u potpunosti nadigrana. "Izgubili smo, ali ne mogu reći da je to bila katastrofa", poručio je trener Bijelih. Svoju tvrdnju potkrijepio je analizom prvog dijela igre. "Mislim da smo u prvom poluvremenu bili podjednaki. Na lopti smo bili OK, ali nismo igrali disciplinirano. Htjeli smo nešto napraviti, ali nismo doveli igrače u pozicije. U prvom poluvremenu su imali tri situacije, a u dvije su nas kaznili", objasnio je Garcia, ističući kako je ključ poraza ležao u efikasnosti Varaždina i manjku discipline njegove momčadi.

Poseban osvrt dao je i na nove igrače, prvenstveno Španjolce, od kojih se mnogo očekuje, ali kojima je, prema njegovim riječima, potrebno vrijeme za potpunu prilagodbu. "Trude se. Imamo puno novih igrača. Moraju naučiti neke stvari potrebne za igru. Fizički trebaju postati bolji. To je normalan proces, treba im vremena za privikavanje", rekao je Garcia, pozivajući na strpljenje dok se novi igrači u potpunosti ne integriraju u sustav i ne dosegnu optimalnu fizičku spremu.

Već sljedećeg tjedna Hajduk očekuje najveći derbi hrvatskog nogometa protiv vječnog rivala Dinama. Garcia je svjestan težine izazova i naglašava što njegova momčad mora popraviti. "Moramo igrati kako smo igrali u prvim utakmicama. Danas smo radili iste pogreške kao i u prošlim utakmicama, samo što su nas sada kaznili", iskren je bio trener Hajduka. Zaključio je kako respektira svakog protivnika i da ih čeka težak posao. "Bit će teško protiv Dinama, kao što je bilo i protiv Varaždina", poručio je Garcia, jasno dajući do znanja da u HNL-u nema lakih utakmica i da će za pobjedu u derbiju biti potrebna besprijekorna izvedba.