Društvene mreže se sprdaju s Antom Rebićem: 'Zdravko Škender je u boljoj formi od njega'

Dolazak Ante Rebića u Hajduk početkom kolovoza trebao je biti priča o trijumfalnom povratku velikog imena, no vrlo brzo se pretvorio u predmet rasprava i otvorenog ismijavanja na društvenim mrežama. Navijači splitskog kluba, poznati po svojoj strasti, ali i nestrpljivosti, nisu štedjeli riječi na račun forme bivšeg hrvatskog reprezentativca. Zabrinutost zbog njegovih nastupa kulminirala je nizom komentara, a jedan od onih koji najbolje oslikava ton rasprave jest bizarna, ali slikovita usporedba: "Zdravko Škender je u boljoj formi od njega". Iako takva usporedba zvuči kao šala, ona precizno odražava duboko razočaranje dijela javnosti koja je od Rebića očekivala da odmah bude prevaga na terenu, a ne igrač koji se bori za dah. Kritike su se proširile internetskim forumima i društvenim mrežama, gdje se svaki njegov potez analizira pod posebnim povećalom, a nedostatak fizičke spreme postao je glavna tema.

Sumnje u Rebićevu fizičku spremnost postojale su i prije nego što je prvi put potrčao poljudskim travnjakom. Njegova statistika iz prethodnih sezona nije ulijevala povjerenje – sa samo jednim postignutim golom u prethodne dvije sezone te ukupno osam u posljednje četiri, bilo je jasno da Rebić ne dolazi na vrhuncu svoje karijere. Mnogi su se pitali je li igrač, koji je nekoć bio poznat po svojoj eksplozivnosti i "ratničkom mentalitetu", izgubio žar i može li se vratiti na potrebnu razinu za HNL. Upravo su ti podaci bili argument kritičarima koji su njegov transfer od početka smatrali rizičnim potezom uprave, strahujući da Hajduk dobiva samo ime, ali ne i igrača koji može napraviti razliku na terenu, što se u prvim tjednima činilo kao točna procjena.

Da zabrinutost navijača nije bez temelja, neizravno je potvrdio i sam trener Hajduka, Gonzalo Garcia. Suočen s pitanjima o Rebićevom statusu, Garcia je otvoreno priznao da igrač "vjerojatno nije u formi" i da ga zbog toga nije previše koristio u početnim utakmicama. Ipak, najsnažnija potvrda stigla je nakon jedne utakmice, kada je trener otkrio šokantan detalj iz svlačionice. Naime, Rebić mu je na poluvremenu prišao i rekao da je "mrtav", priznajući potpunu fizičku iscrpljenost. Ta je izjava odjeknula u medijima i među navijačima kao konačna potvrda svih sumnji, pokazujući da problem nije samo u nedostatku ritma utakmica, već u dubljem i dugotrajnijem zapuštanju fizičke spreme koje zahtijeva vrijeme za oporavak.

Pokušaj da se na brzinu vrati u natjecateljski ritam nakon dužeg razdoblja bez ozbiljnijih napora ubrzo je uzeo i svoj danak. Ulazak u momčadski sustav treninga doveo je do ozljede prepone, što je dodatno usporilo njegov proces povratka u punu formu. Ova vijest dočekana je s likovanjem među onima koji su od početka bili protiv njegovog angažmana, a komentari poput "dugo je izdržao" preplavili su društvene mreže. Ozljeda je tako postala simbol svih problema koji prate Rebićev povratak – unatoč naznakama kvalitete koje je pokazao u rijetkim trenucima, njegovo tijelo jednostavno nije bilo spremno pratiti zahtjeve profesionalnog nogometa na visokoj razini, što je produbilo krizu i pojačalo pritisak na njega i klub.