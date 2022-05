Dominacija se nastavlja: Zagrebu drama u Našicama za 30. naslov prvaka Hrvatske!

PPD Zagreb opet je prvak Hrvtske! Slavili su u finalu rezultatom 26:24 i to na našičkom parketu. Rukometaši Nexea i PPD Zagreba odigrali su danas četvrtu međusobnu prvenstvenu utakmicu. Kad bismo računali i Kup, bila bi to peta utakmica. Prvak Hrvatske postala momčad koja je prva osvojila šest bodova - PPD Zagreb.

Nexe i PPD su prvi put ove sezone igrali 26. ožujka u Našicama, a slavili su domaćini sa 30-29 nanijevši Zagrebu prvi poraz u prvenstvu u 15 godina. Zagrepčani su uzvratili sa 25-16 početkom svibnja, a 21. svibnja pobjedom 31-26 u Kutiji šibica stigli do vodstva 4-2 u bodovima. Aktualni hrvatski prvak iskoristio je prvu meč loptu i današnjom pobjedom 26-24 stigao do šest potrebnih bodova.

U prvom dijelu smo gledali čvrstu utakmicu u uzavreloj našičkoj dvorani. Na poluvremenu je bilo 11:9 za goste, a domaćini su pristali na puno sporiju igru od one na koju su navikli. Radovanović je u prvom dijelu imao sedam, a Slavić šest obrana, tako da su i golmani odradili bitan dio u ovome susretu. Najbolji igrač Nexea, Halil Jaganjac, zbog ozljede nije mogao biti na svom maksimumu, a onda su ga u drugom dijelu domaćini odlučili i poštedjeti.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL 25.05.2022. Nasice - Prvenstvo Hrvatske RK Nexe - PPD Zagreb Photo: Dubravka Petric/PIXSELL

Ipak i bez njega je drugi dio bio uzbudljiv. Nexe se nije dao, vratio se s dva brza gola na minus jedan, a onda tražio svvoju priliku za izjednačenje i preokret, no loše im je sjelo isključenje Tomića. Na žalost po domaće, Zagreb je ubrzo pobjegao na plus četiri, a onda prednost nije ispuštao, sve do same završnice, a onda smo u posljednjih deset minuta gledali pravu dramu.

Kada je Zagreb u posljednjih deset minuta ušao sa šest pogodaka prednosti činilo se kako je pitanje pobjednika riješeno. Međutim, uslijedila je drama. Nexe se čudesno vratio i serijom 5-0 stigao na gol zaostatka pet minuta do kraja (23-24). Crnu seriju Zagreba prekinuo je Ivan Čupić realiziravši sedmerac za 25-23. Luka Moslavac je smanjio na gol minusa, da bi Luka Lovre Klarica vratio na +2.

Ipak, manje od dvije minute do kraja Zagreb je imao 24:26. Srna je u bitnom napadu Zagreba pucao van okvira, a na drugoj strani je Čupić dobio dvije minute, a Nexe sedmerac, Matej Mandić je obranio udarac Fahrudina Melića sa sedam metera, a potom i odbijanac Doriana Markušića pretvorivši se u junaka utakmice.

Nove stare prvak je do pobjede predvodio Ivan Čupić sa 10 golova, Klarica je zabio pet, a Željko Musa i David Mandić po tri gola. Dino Slavić je sakupio 10 obrana. Kod Nexea najefikasniji je bio Melić sa šest golova, Mano Tomić je dodao četiri gola, a Marin Jelinić i Luka Moslavac po tri gola. Najbolji igrač Nexea Halila Jaganjac je utakmicu otvorio sa četiri promašaja, a potom se u 10. minuti ozlijedio i više nije ulazio u igru što je bio veliki hendikep za domaći sastav.

PPD Zagreb je ove sezone osvojio i Kup. U nedavnom finalu u Poreču, PPD je porazio Nexe sa 30-27 stigavši do 28. naslova pobjednika Kupa. U Nexeu nemaju previše vremena za tugovanje jer ih ovoga vikenda očekuje nastup na završnom turniru Europske lige u Lisabonu. Našičani će u polufinalu 28. svibnja igrati protiv branitelja naslova njemačkog Magdeburga, dok se u drugom polufinalu sastaju Orlen Wisla Plock i domaćin turnira lisabonska Benfica. Unatoč sjajnoj atmosferi u njihovoj dvorani, slavonskim pjesmama i velikoj želji, Nexe nije izborio majstoricu u kojoj je mogao pokušati svladati zagrebaše. Sada se okreću europskim izazovima.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL 25.05.2022. Nasice - Prvenstvo Hrvatske RK Nexe - PPD Zagreb Photo: Dubravka Petric/PIXSELL

