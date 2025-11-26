Doznajemo: Bomba iz susjedstva! Uspješni Hrvat trebao bi preuzeti kormilo posrnulog HNL giganta

Već dugo traje lutanje NK Osijeka u upravljačkom smislu. Rezultata nema, samo su smjene trenera najčešća mijena. Navijači već godinama izražavaju nezadovoljstvo, a sve su jasniji kuloarski signali da bi se u tom smislu stvari vrlo brzo mogle promijeniti. A to može samo značiti da bi vladajuća garnitura u Osijeku uskoro mogla biti smijenjena. Najnovija informacija kaže da bi upravljačku funkciju u Osijeku mogao preuzeti Igor Barišić, čovjek koji trenutačno vuče konce u slovenskom prvoligašu Osijeku. Ovaj Slavonac, rođen u Osijeku možda bi zaista mogao donijeti preporod klubu koji već duže vrijeme nije na razini kakvoj vjerojatno zaslužuje na hrvatskoj nogometnoj karti.

Barišić je Olimpiju preuzeo 2021. godine u trenutku kada je klub bio u financijskom gubitku od 25 milijuna eura. Te je godine Igor Barišić u ovaj slovenski klub doveo Adama Deliusa, poslovnog čovjeka iz Njemačke. Olimpija je od njegova dolaska redovito u europskim natjecanjima. No, Barišić će kazati kako to nisu jedine dobre stvari koje su se dogodile u zadnje tri godine. Otkako je glavni čovjek kluba, puno je iskoraka... Olimpija je ove godine od transfera igrača iz slovenske lige uprihodila deset milijuna eura, a ostvaren je i najveći transfer u povijesti slovenskog nogometa. Za 5,5 milijuna eura prodan je Raul Florucz, u belgijskog prvaka Union Saint-Gilloise...

Marcel Ratnik iz klupske akademije, kojeg je Barišić prvog potpisao, također je prodan u Emirate (Al Ain) za iznos preko tri milijuna eura, plus bonusi. Što znači da bi klub mogao opet uprihoditi oko četiri milijuna eura, čak i više sljedećom prodajom. Isto tako Peter Agba, igrač koji je igrao u Dubrava Tim Kabelu, doveden je u Olimpiju prije dvije i pol godine, sada je prodan za preko milijun eura u Maccabi Haifu. Svit Sešlar, još jedan igrač iz Olimpijine akademije, kojeg je Barišić isforsirao, prodan je za dva milijuna eura u prvu tursku ligu. Ukupno gledajući, Olimpija je u zadnje dvije godine, od transfera zaradila oko 16 milijuna eura. Barišić je također uveo i brojne novitete u poslovnom smislu. Slovenski klub daleko je iznad standarda većine naših prvoligaša po najvažnijim poslovnim paramtrima. Također, nakon dugo godina, Olimpija ima velikog glavnog sponzora, riječ je o kineskoj tvrtki koja zapošljava preko 10 milijuna radnika u cijelom svijetu. Spomenuti poslovi i angažman i više su nego dobra referenca za ono što bi Barišić svojim angažmanom mogao donijeti Osijeku.

- Olimpiju smo izabrali jer je to veliki klub, s najboljom infrastrukturom, a liga je odlična za razvoj mladih igrača. Olimpija je jedan od najperspektivnijih klubova u ovom dijelu Europe - pričao je Barišić nedavno u intervjuu za Večernji list.

Tko je zapravo Igor Barišić, Nijemac ili Hrvat?

- Pola-pola, rekao bih. Rođeni sam Slavonac, iz Osijeka, obitelj mi živi u Njemačkoj, tata, mama i sestra žive u Osijeku. Imam hrvatsku putovnicu, ali razmišljam na njemački način.

Čime ste se bavili do ulaska u slovensku nogometnu priču?

- Radio sam u autoindustriji. Moja tvrtka povezana je s jednim velikim brendom. I dalje radim taj posao, a do dolaska u Sloveniju bio sam izvan nogometa.

Zašto ste krenuli u nogomet?

- Možda trenutak inspiracije ili poslovna odluka. Vjerujem, jedno i drugo. Nogometni klub mora se voditi kao tvrtka. Razmišljati se mora poslovno, a iza sportske politike mora postojati ozbiljna konstrukcija. Morate priču graditi na investiciji, novcu i odgovornosti. U Hrvatskoj to neki gledaju drugačije - pričao je Barišić u intervjuu za Večernji list...