Riječki komičar istrolao Hajdukov fan shop pa nazvao ljekarnu zbog Livajinog proljeva: 'Pobiglo mu je'

Jadranski derbi, u kojem je Rijeka na svojoj Rujevici deklasirala Hajduk s visokih 5:0, ostavio je dubok trag ne samo na prvenstvenoj ljestvici, već i u medijskom prostoru koji se danima zabavlja posljedicama tog susreta. Dok su navijači Rijeke slavili hat-trick Tonija Fruka i dominaciju svoje momčadi, s druge strane stizale su vijesti o zdravstvenim problemima kapetana Hajduka. Naime, trener splitskog kluba Gonzalo Garcia izjavio je kako Marko Livaja nije ulazio u igru jer se nije osjećao dobro te ga je bolio trbuh. Upravo je ta izjava, u kombinaciji s rezultatskim debaklom, poslužila kao savršena inspiracija riječkom komičaru Davoru Jurkotiću za novi skeč u njegovoj emisiji na riječkom Radiju Korzo, gdje je odlučio "provjeriti" situaciju u Splitu.

Jurkotić, koji je hrvatskoj javnosti već godinama poznat po svojim telefonskim sprdnjama i "navlakušama" u kojima imitira poznate ličnosti, ovoga je puta preuzeo ulogu zabrinutog djelatnika Hajduka. Koristeći uvjerljiv dalmatinski naglasak, komičar je nazvao jednu splitsku ljekarnu tražeći savjet za svog kapetana. U razgovoru s ljekarnicom, Jurkotić je dramatičnim tonom objasnio kako Livaja "nije igra još od vikenda" jer ga je bolio trbuh, dodajući kako se možda radi o proljevu, ali i o strahu. Vrhunac razgovora dogodio se kada je komičar slikovito opisao trenutak trećeg gola Rijeke, rekavši kako je Livaji tada "pobiglo malo od straja" te da je situacija u svlačionici bila alarmantna jer igrač nije mogao ući u igru. Unatoč bizarnom opisu situacije i spominjanju da mu je "škerac to sve napravilo doli", ljekarnica je zadržala profesionalnu mirnoću te je savjetovala da bi se problem najbolje riješio probioticima, ne sluteći da je postala dijelom radijske šale.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon što je "riješio" medicinske probleme, Jurkotić se okrenuo komercijalnom aspektu poraza te je nazvao službeni fan shop Hajduka. U drugom dijelu svog performansa, predstavio se kao osoba koja donosi novu liniju proizvoda, specifično dizajniranu nakon utakmice na Rujevici. Radilo se o izmišljenim majicama s natpisom "Daj 5, give me five", što je bila jasna aluzija na pet pogodaka u mreži splitskog kluba. Komičar je prodavačici entuzijastično objašnjavao kako će za tim artiklima, na kojima je navodno prikazan Livaja na zahodskoj školjci, vladati velika potražnja. Za razliku od ljekarnice koja je pokušala pomoći, djelatnica u fan shopu brzo je shvatila o čemu se radi te je kratko poručila kako ne zna ništa o tome i da smatra kako je riječ o provokaciji, čime je prekinula Jurkotićev pokušaj ugovaranja posla.

Svoju seriju poziva riječki je šaljivdžija zaključio kontaktiranjem fan shopa u Makarskoj, gdje je također pokušao provjeriti jesu li stigle spomenute majice s provokativnim natpisom. Iako je odgovor bio negativan, snimka ovih razgovora munjevitom se brzinom proširila društvenim mrežama i portalima, izazivajući salve smijeha kod neutralnih promatrača i navijača Rijeke, dok je navijačima Hajduka tek dodatno posolila ranu nakon teškog poraza. Jurkotićev tajming i sposobnost improvizacije još su jednom potvrdili njegov status jednog od najpoznatijih hrvatskih komičara kada su u pitanju telefonske podvale, a transkripti njegovih razgovora postali su viralni hit koji se dijeli diljem regije.