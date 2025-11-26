Mladić iz Dinama nas je oduševio: 'Uživam u Dinamu, zavolio sam Zagreb, naučit ću hrvatski'

Dečko nas je ugodno iznenadio već na pripremama Dinama u Sloveniji, iznimno je ugodan i elokventan sugovornik, očito dobro odgojen, nikad kraj nekoga nije prošao a da nije pozdravio. Da, Matteo Perez-Vinlöf je dečko, tek mu je 19 godina (u prosincu će napuniti 20), a već iza sebe ima zanimljivu igračku karijeru. Iz Švedske, iz Hammarbyja otišao je 2022. godine u U-19 momčad Bayerna, u njemačkom velikanu igrao je u drugoj momčadi, čak je dobio i 15 minuta u prvoj. Prije dolaska u Dinamo bio je na posudbi u bečkoj Austriji, tamo je izabran u idealnu jedanaestorku austrijske lige, a onda je stigao poziv Dinama.