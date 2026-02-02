VIDEO Hrvatski rukometaši pjevali 'Čavoglave' s navijačima, pogledajte kako je bilo

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu pobijedivši Island 34:33 u susretu za treće mjesto odigranom u danskom Herningu. Iako je u Zagrebu bio planiran organizirani doček, on je otkazan jer nije postignut dogovor.

Rukometaši su inzistirali na nastupu Marka Perkovića Thompsona, što Grad Zagreb nije prihvatio. Unatoč tome, dio građana i političkih predstavnika okupio se kasno sinoć u Zračnoj luci Franjo Tuđman kako bi pozdravio brončane reprezentativce.

Tom prigodom rukometaši su družili s navijačima, a zapjevali su i Čavoglave, još jedan Thompsonov hit. Pogledajte kako je to izgledalo.