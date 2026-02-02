Naši Portali
FOTO Rukometaši se vratili u Hrvatsku: 'Ne želimo se miješati u politiku, ali zaslužili smo lijep doček s Thompsonom'
Tomašević i Možemo ponizili su rukometnu reprezentaciju, a Zagreb je prestao biti glavni grad svih Hrvata
FOTO Brojne zastave, prekriženi Tomašević i HOS: Evo kako je izgledao doček rukometaša
Dečki su pokazali što znači boriti se za Hrvatsku i pokazali nam da možemo biti najbolji
THOMPSONOVI HITOVI

VIDEO Hrvatski rukometaši pjevali 'Čavoglave' s navijačima, pogledajte kako je bilo

Docek broncanih rukometasa na zracnoj luci Franjo Tudjman
Foto: zeljko Lukunic /PIXSELL
VL
Autor
Marko Pavić
02.02.2026.
u 07:57

Rukometaši su se družili s navijačima, a zapjevali su i Čavoglave, još jedan Thompsonov hit. Pogledajte kako je to izgledalo.

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu pobijedivši Island 34:33 u susretu za treće mjesto odigranom u danskom Herningu. Iako je u Zagrebu bio planiran organizirani doček, on je otkazan jer nije postignut dogovor.

Rukometaši su inzistirali na nastupu Marka Perkovića Thompsona, što Grad Zagreb nije prihvatio. Unatoč tome, dio građana i političkih predstavnika okupio se kasno sinoć u Zračnoj luci Franjo Tuđman kako bi pozdravio brončane reprezentativce.

Tom prigodom rukometaši su družili s navijačima, a zapjevali su i Čavoglave, još jedan Thompsonov hit. Pogledajte kako je to izgledalo.

Rukometaši pjevaju Čavoglave
Ključne riječi
EP rukomet 2026. Hrvatska rukometna reprezentacija

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Krabat
Krabat
08:13 02.02.2026.

Nije mi jasna još jedna stvar, pa di su naši vrli premijer i predsjednik pa da nebreju dati političku šamarčinu tom nedoraslom klincu i objasne mu neke stvari, šute ko zasrani, pa dolazim do zaključka da je to sve ista klika

Avatar BRISELKO
BRISELKO
08:08 02.02.2026.

He-he-he...Izvrsno! Što gore - to bolje! Možemoovci i njihovi koalicijski partneri iz SDP-a rade u korist vlastite štete. Sljedeći put ih na izborima ne će više moći spasiti ni Plenković i njegov HDZ kao što su to napravili na prošlogodišnjim...

