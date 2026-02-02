HRS: Igrači su silno tužni što im nije uslišana želja da im zapjeva Thompson

Hrvatski rukometni savez na svojoj je stranici objavio tekst s dojmovima nakon što su naši reprezentativci osvojili broncu na Europskom prvenstvu. Na kraju se osvrnuli na otkazani doček.

"Dugo su čekali vijesti o mogućem dočeku na središnjem zagrebačkom trgu. I bili su silno tužni što im neće biti uslišana želja da Marko Perković Thompson još jedanput s njima podijeli neke od svojih uspješnica. Ali idu dalje, uzdignuta čela. Politika ih nikada nije zanimala. Njima su Hrvatska i sveti dres koji nose sve. Zato i jesu posebni i zato ih volimo", stoji u tekstu HRS-a.

A stituaciju je sinoć komentirao i predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac.

- Želja igrača, stručnog stožera i Hrvatskog rukometnog saveza bila je da pjeva Thompson. Upoznati smo od strane Grada da je na snazi odluka Skupštine kojom se zabranjuje da on pjeva u Zagrebu i, budući da preko te odluke ne možemo jer je ona na snazi, nije došlo do dogovora. Naša suglasnost bila je da Thompson pjeva, a to je bila i isključiva želja igrača - rekao je Grahovac.