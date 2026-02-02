Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 24
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
UŽIVO
FOTO Rukometaši se vratili u Hrvatsku: 'Ne želimo se miješati u politiku, ali zaslužili smo lijep doček s Thompsonom'
Tomašević i Možemo ponizili su rukometnu reprezentaciju, a Zagreb je prestao biti glavni grad svih Hrvata
FOTO Brojne zastave, prekriženi Tomašević i HOS: Evo kako je izgledao doček rukometaša
Dečki su pokazali što znači boriti se za Hrvatsku i pokazali nam da možemo biti najbolji
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'POLITIKA IH NE ZANIMA'

HRS: Igrači su silno tužni što im nije uslišana želja da im zapjeva Thompson

Docek broncanih rukometasa na zracnoj luci Franjo Tudjman
Foto: zeljko Lukunic /PIXSELL
1/11
VL
Autor
Marko Pavić
02.02.2026.
u 07:46

"Dugo su čekali vijesti o mogućem dočeku na središnjem zagrebačkom trgu. I bili su silno tužni što im neće biti uslišana želja da Marko Perković Thompson još jedanput s njima podijeli neke od svojih uspješnica. Ali idu dalje, uzdignuta čela."

Hrvatski rukometni savez na svojoj je stranici objavio tekst s dojmovima nakon što su naši reprezentativci osvojili broncu na Europskom prvenstvu. Na kraju se osvrnuli na otkazani doček.

"Dugo su čekali vijesti o mogućem dočeku na središnjem zagrebačkom trgu. I bili su silno tužni što im neće biti uslišana želja da Marko Perković Thompson još jedanput s njima podijeli neke od svojih uspješnica. Ali idu dalje, uzdignuta čela. Politika ih nikada nije zanimala. Njima su Hrvatska i sveti dres koji nose sve. Zato i jesu posebni i zato ih volimo", stoji u tekstu HRS-a.

A stituaciju je sinoć komentirao i predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac.

- Želja igrača, stručnog stožera i Hrvatskog rukometnog saveza bila je da pjeva Thompson. Upoznati smo od strane Grada da je na snazi odluka Skupštine kojom se zabranjuje da on pjeva u Zagrebu i, budući da preko te odluke ne možemo jer je ona na snazi, nije došlo do dogovora. Naša suglasnost bila je da Thompson pjeva, a to je bila i isključiva želja igrača - rekao je Grahovac.
Ključne riječi
doček Hrvatski rukometni savez

Komentara 1

Pogledaj Sve
CO
CommonSense
07:56 02.02.2026.

Zato postoje izbori

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!