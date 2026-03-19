Dora Ćosić i Leon Benko su novi-stari prvaci Hrvatske

Dora Ćosić i Leon Benko (oboje Mladost) su novi-stari prvaci Hrvatske u konkurenciji mlađih seniora, na završnici koja se igrala u Vrsaru.

Nazovi Doru Ćosić za naslov prvaka, to bi mogao biti sukus cijele priče ženskog turnira. Tri finala i tri zlata. Ponovila je uspjeh od lani i to na oproštaju od konkurencije mlađih seniora. Tijekom turnira bila je uvjerljivo najbolja, ispustivši tek jedan set do zlata, a u borbi za naslov svladala Franku Miškić (STK Zagreb) rezultatom 4:1. Već dulje vrijeme igra u dobroj formi, a to je potvrdila i u Vrsaru. Kao najiskusnija među konkurencijom, svoju je nadmoć demonstrirala od prvog do posljednjeg meča.

U igri parova scenarij gotovo identičan lanjskom - iste suparnice, isti ishod, uz jednu promjenu. Umjesto Dore Popec, Ćosić je ovog puta nastupila s Lanom Benko. U neizvjesnom finalu slavile su protiv klupskih suigračica Neve Gojković i Victorije Pustaj s 3:2.

U mješovitim parovima Ćosić je, u paru s Ivanom Henclom, bila jednako uvjerljiva. Do naslova su stigli bez izgubljenog seta, ostvarivši tri pobjede rezultatom 3:0. Nakon dobrog nastupa na WTT Feederu u Varaždinu, u Vrsar su stigli kao prvi favoriti, što su u potpunosti opravdali. U finalu su svladali Leona i Lanu Benko s 3:0. Inače, Ćosić je prošle godine naslov osvojila s Benkom, dok je ove godine, u kombinaciji s Henclom, ponovno stigla do zlata.

- Naravno da je dobar osjećaj kada uzmeš tri titule. Znala sam da sam blagi favorit, ali isto tako sam znala da to treba opravdati u areni. S obzirom na dosta međunarodnih turnira nije bilo previše vremena za trening, ali zadovoljna sam igrom. Najteži meč mi je bio u finalu parova, protiv klupskih kolegica Neve i Viki. Što se tiče mene i Lane ovo nam je prvi put da igramo zajedno i eto uzele smo naslov. Što očekujem od seniorskog? Dobre mečeve i dobru igru ha, ha - kazala je Ćosić.

Vrijedan rezultat ostvarila je i Franka Miškić, koja će još nekoliko godina imati pravo nastupa u ovoj kategoriji. Nakon prošlogodišnje bronce, ove je godine napravila iskorak i osvojila srebro.

Kod mlađih seniora u pojedinačnoj konkurenciji nije bilo promjene na vrhu - naslov je ponovno pripao Leonu Benku, iako je put do njega bio sve samo ne lagan. U finalu protiv Ivana Hencla gledali smo dramatičan dvoboj, u kojem je Hencl u odlučujućem setu vodio 10:7. Ipak, Benko se vraća, spašava situaciju, dolazi do meč-lopti i na kraju koristi treću za pobjedu 14:12 u petom setu.

- Imao je Hencl tri meč lopte i uspio sam se nekako vratiti. Bilo bi glupo da sam sva tri finala izgubio. Doduše, lani sam miks igrao s Dorom, koja je jača igračica, a ove godine sam pokušao sa sestrom. Da vidimo kako će to biti za budućnost. Kakva je sestra? Dobra je, zadovoljan sam s njenom igrom, iako smo se dosta mučili da dođemo do finala. Što se tiče pojedinačnog imao sam teške mečeve od četvrtfinala do finala. S Valeom uvijek vodim bitke, Mrkić me iznenadio i nije bilo nimalo lagano, a s Henclom to je bilo teško jer se predobro poznajemo. Morao sam izmišljati neke servise - kazao je Benko. .

U muškim parovima došlo je do promjene na vrhu. Dvojac Luka Lozušić i Luka Zlatkov iznenadio je favorizirane Benka i Hencla te slavio u finalu nakon pet setova. U odlučujućem setu poveli su 4:1, potom su Benko i Hencl preokrenuli na 8:4, no završnica je pripala Lozušiću i Zlatkovu koji su slavili s 11:9 i naslovom se oprostili od konkurencije mlađih seniora.