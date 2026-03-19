Izbornik Zlatko Dalić natjecao se na kvizu. Evo kako je prošao

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić pobijedio je na kvizu održanom u Varaždinu, a natjecao se u ekipi koja se zvala Klupa. Uz njega su bili Samir Toplak, Dražen Vitez, Nikola Šafarić i Branko Ivanković.

U kvizu je sudjelovalo 26 ekipa, a drugo mjesto osvojila je ekipa "Škarice Brune Petkovića", a treće "Beverly Hills".

"Contra krcata, konkurencija ozbiljna, a za stolovima sve sami nogometni znalci", objavio je kafić u kojem se kviz održao uz napomenu:

"Rekordi su tu da se ruše. Ovaj je pao. Drugo izdanje KviZizija okupilo je čak 26 ekipa."