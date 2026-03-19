FOTO Ovo je novi dres hrvatske reprezentacije: Mnogi navijači neće biti zadovoljni

Hrvatska nogometna reprezentacija sljedećeg tjedna igra prve dvije pripremne utakmice uoči predstojećeg Svjetskog prvenstva koje se u lipnju i srpnju igra u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Protivnici vatrenih bit će Kolumbija u petak 27. ožujka i Brazil prvog travnja. Hrvatska će u tim utakmicama predstaviti i nove dresove koje će nositi na Mundijalu, posljednje koje je proizveo Nike.

Vatreni nakon svjetskog prvenstva završavaju suradnju s tim brendom te će u budućnosti opremu hrvatske reprezentacije proizvoditi Adidas. Prije nekoliko mjeseci procurile su fotografije dresova koje Nike sprema za Svjetsko prvenstvo, a sada je i potvrđeno kako će vatreni nositi garnituru s velikom bijelom crtom na sredini, poznatim kvadratićima sa svake strane i crvenim rukavima. Rezervni dres bit će plavi također s kvadratićima sa svake strane.

Nike je u prošlosti već pokušavao minimalizirati hrvatske "kockice" i proizvesti više-manje jednobojan dres, no HNS je u prošlosti uspijevao tome stati na kraj. Ovoga puta nisu mogli intervenirati, vjerojatno zato što je prekidaju suradnju s Nikeom, tako da bi ovo trebala biri garnitura u kojoj će vatreni pokušati doći do treće uzastopne svjetske medalje.

Mnogi su navijači Hrvatske negodovali kada su fotografije dresa po prvi puta procurili u javnost upravo zbog smanjenih kvadratića. Ostaje za vidjeti hoće li dres ipak biti bolje prihvaćen kada ga obuku hrvatski reprezentativci. O popularnosti će mu na kraju krajeva najvjerojatnije ovisiti i rezultat Hrvatske na Svjetskom prvenstvu.