Donna Vekić više neće biti najbolja hrvatska tenisačica, evo tko će je zamijeniti

Od sljedećeg ponedjeljka, nakon dugo vremena, Donna Vekić više neće biti najbolje plasirana hrvatska tenisačica na svjetskoj rang ljestvici.

Ne tako davno Vekić je bila među top 20 igračica, no zaredali su se porazi u prvim kolima na WTA turnirima. Donna je u ovom tjednu bila na 71. mjestu, no ispadanjem u prvom kolu turnira u kineskom Wuhanu preskočit će je Antonia Ružić.

Čakovčanka je prije WTA turnir au Wuhanu bila na 78., mjestu, samo 40 bodova manje od Osječanke. Nakon turnira u Wuhanu Ružić će zaraditi 66 pobjeda jer je ostvarila dvije pobjede i na novoj WTA ljestvici bit će ispred Vekić, odnosno zauzet će 69. mjesto.

Ružić je u Wuhanu prvi put u karijeri pobijedila igračicu iz top 40, Poljakinju Linette. Prije je imala tek dvije pobjede nad igračicama iz top 50. Prvo je pobijedila Ruskinju Anastaziju Potapova (WTA 44), koju je svladala u Montrealu, a oda je slavila nad još jednom Ruskinjom, Pavljučenkovom (WTA 44), koju je nešto kasnije nadigrala u meksičkom Monterreyu.

Antonia je inače u karijeri igrala samo tri meča s bolje rangiranim tenisačicama, nego što je to trenutačno Linette, protiv Leyle Fernandez (WTA 26 u trenutku dvoboja), Paule Badose (WTA 18) i Karoline Muchove (WTA 14).