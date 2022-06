"Dončića ćemo morati pritiskati 40 minuta po cijelom terenu, nema druge"

U noći s četvrtka na petak u New Yorku će se održati NBA draft na kojem će i Hrvatska imati svog kandidata u 21-godišnjem reprezentativnom centru Karlu Matkoviću. A o tome koliko je to uzbudljiv trenutak u karijeri svakog od potentnih košarkaša i koja tu nepisana pravila vrijede porazgovarali smo s košarkašem LA Clippersa Ivicom Zupcem (25, 213 cm).

Navijao sam za drugu rundu

A on je 2016. izabran kao 32. izbor tadašnjeg drafta i postao igrač LA Lakersa pa nam je kao takav opisao proces.

– Bio je to najzanimljiviji proces u mom životu. Čim vam završi draft, već sutradan kreću procjene za novi i stvar postaje jako zanimljiva kada se i tvoje ime pojavi u tim procjenama. I one se mijenjaju na osnovi toga kako igraš u sezoni. Kada pak odeš u Ameriku na pokazne treninge i kada na Draft Combineu zaigraš i protiv drugih, to oblikuje konačnu procjenu. U tom času svi o tebi sve znaju. Početkom te sezone procjenjivan sam kao druga runda, a tijekom sezone našao sam se između 20. i 30. mjesta prve runde.

I baš u tom rasponu "pickova" Ivica se našao u posve neobičnoj situaciji.

– Večer prije drafta Lakersi su kontaktirali mog agenta kazavši mu da će me uzeti ako budem slobodan na 32. mjestu i da će me odmah i zadržati u sastavu, što je nama bio i cilj. Znajući to, potrudili smo se da me ne uzmu ranije klubovi koji bi me poslali u Europu. Uostalom, dosta ljudi mi kaže da je bolje biti "pick" početkom druge nego krajem prve. Jer kraj prve znači da ideš u momčad koja je jako dobra i u kojoj nećeš imati prostora za igranje, a početak druge runde znači da ideš u sastav koji je bio rezultatski lošiji, kao Lakersi te sezone, a osim toga možeš i sam pregovarati o svom ugovoru. A u prvoj rundi svi su ugovori fiksni.

Kada je u pitanju Matković, dinamični centar Cedevita Olimpije koji je sezonu proveo u Megi, Ivica je optimist.

– Znao sam da je u Megi, da imamo istog agenta, no nisam znao da je tako potentan dok ga nisam vidio u nekoliko utakmica, a posebno u onoj za Hrvatsku na gostovanju u Švedskoj. Karlo ima potencijala da postane solidan igrač u NBA ligi jer donosi ono što se traži od modernih centara.

Mogu li do NBA lige dospjeti i Ivičini mladi reprezentativni suigrači Prkačin i Gnjidić?

– I oni imaju talenta da dođu do te razine, no teško je doći do NBA lige. Najbitnije je dospjeti u momčad u kojoj ćeš dobiti svoju ulogu, koja će se truditi oko tebe. Dosta je dobrih igrača završilo u "pogrešnim" momčadima u kojima se nikad nisu uspjeli izboriti za svoju ulogu.

Jesu li iz te priče i dvojica najviše pozicioniranih Hrvata na draftu, Dragan Bender (4. izbor) i Mario Hezonja (5.)?

– Oni su s razlogom bili tako visoki "pickovi", no očito nisu dospjeli u klubove koji su se bavili razvojem igrača, koji imaju prave veterane, već su dospjeli u dosta mlade ekipe koje nisu imale definiranu strukturu. I zato su napravili dobar potez vrativši se u Europu da hvataju novi zalet. Bolja je opcija razvijati se kroz igru, a ne kroz individualni rad i treninge. Imat će bolju priliku da se vrate nego da se u NBA ligi bore za posljednjih nekoliko mjesta u momčadi, da čekaju hoće li se netko ozlijediti.

Ivica ističe da je on s veteranima imao sreće.

– Najprije sam došao u momčad koja me je željela, a potom u Clipperse koji su me još više željeli. U obje momčadi imao sam nesebične veterane koji su mi puno pomogli da se bolje snađem i naučim kako NBA funkcionira.

– U Clippersima su to bili Williams i Beverly, ali i Talijan Gallinari te Francuz Noah koji je i u svojoj 35. išao sa mnom trenirati individualno i cijelo vrijeme mi je bio u uhu. A u Lakersima sam se mogao osloniti na Boguta, Chandlera i Denga.

Zubčevi Clippersi nisu izborili doigravanje prvi put nakon 2018. pa je Ivica imao više vremena za odmor.

– Obično si nakon sezone ostavim mjesec dana za potpuno resetiranje u društvu supruge Kristine, obitelji i prijatelja, pri čemu ipak pazim na prehranu da ne odem iznad svoja standardna 123 kilograma. Nakon toga, krenem s teretanom, a sada radim i individualne košarkaške treninge.

Nažalost, sve do 27. lipnja Ivica se ne smije pridružiti reprezentaciji, baš kao ni Bojan Bogdanović, jer takva su NBA pravila.

– NBA na ovo ljeto gleda kao na tri natjecanja. Ove dvije kvalifikacijske utakmice kao jedno, one dvije u kolovozu kao drugo, a Eurobasket kao treće natjecanje. NBA i Fiba su oko toga pregovarali i došlo se do toga da za ove dvije utakmice moramo dobiti odobrenje našeg kluba.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS Apr 15, 2022; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Clippers center Ivica Zubac (40) is greeted by forward Marcus Morris Sr. (8) against the New Orleans Pelicans during the first half of the play in game at Crypto.com Arena. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports Photo: Gary A. Vasquez/REUTERS Iznadprosječna inteligencija

U kojoj mjeri će se on i Bojan uspjeti uklopiti u sastav kojem će se pridružiti u samo tri dana prije utakmice sa Slovenijom?

– Bojan i ja smo dobili akcije koje će se igrati. Nadamo se da ćemo se naći na istoj valnoj dužini sa suigračima. No isto pravilo vrijedi i za Luku Dončića.

A on će predvoditi "Deželu" u velikom dvoboju, 30. lipnja u Stožicama.

– Bit će to sigurno dobra utakmica jer je dosta dobrih igrača na obje strane. S obzirom na to da sam igrao protiv Luke dvije godine u doigravanju, znam što možemo od njega očekivati, a zabijao nam je u prosjeku po 35 koševa. Njegova igračka inteligencija je iznadprosječna. U svakom napadu on stane na loptu, gleda kako će napasti najlošijeg defenzivca s druge strane. Nema nam druge nego ga pritiskati po cijelom terenu s najboljim obrambenim igračima, da se istroši. Protiv nas je pretprošle sezone nosio igru Dallasa prve tri četvrtine a na kraju četvrte bi se umorio i na tome smo mi dobili tu seriju. Previše je nosio svoju momčad i umorio se.

Mogu li nam pomoći i ponešto drugačija pravila Fibine košarke u kojoj je teren nešto uži i nema defenzivnih triju sekundi?

– To će nam pomoći da više zatvorimo reket. Kada bi igrao protiv mojih Clippersa, Luka bi stalno gledao kada ću ja nakon tri sekunde u reketu iz njega izaći i tu on napada.

>> Pogledajte i video: Konferencija za medije o planu za spas Cibone