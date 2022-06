Skandal u KK Zadru: Klub hotelu u Zadru plaćao smještaj igračima koji su tada bili u Poreču!?

Skandal u Zadru oko košarkaškog kluba Zadar! Predsjednik NO odbora KK Zadra Ante Rubeša na konferenciji za novinare iznio je podatke i račune prema kojima je bivša uprave za najmanje četiri igrača KK Zadra lažirala troškove za smještaj prošle godine. Košarkaši su naime kako je naveo Rubeša bili u Poreču na pripremama, a KK Zadar je za njih za isti period plaćao troškove u jednom zadarskom hotelu!? I to tri puta većoj cijeni!? Prezentirao je račune u kojima je za smjestaj dvadesetak igrača za 40 dana u kolovozu i rujnu prošle godine plaćeno preko pola milijuna kuna...

>> Pogledajte video

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Javili su nam se igrači koji u vrijeme kada su navedeni da su bili u hotelu uopće nisu bili u tom hotelu. Pokazao sam svima da je direktor potrošio pola milijuna kuna, a dan prije sjednice su Branko Dukić gradonačelnik HDZ-a i pročelnik za financije branili tog direktora koji je potrošio pola milijuna kuna za 48 dana za 20 igrača. Plaćali su desetak tisuća kuna dnevno. Tom hotelu kojeg je otvarao Božidar Kalmeta i njegova kamarila smo plaćali 30.000 kuna za 112 kila robe jer su tamo igrači odležavali koronu. Sve su ovo iz HDZ-a znali i ja sam ih o tome obavijestio - rekao nam je Ante Rubeša inače član Akcije mladih i prije konferencije za novinare i rekao kako ga je ponukalo na istragu to što na niti jednom računu nema rabata. - Meni kao čovjeku iz Dalmacije to nije jasno da se nisu bar malo cjenkali da uštedimo barem nešto love recimo ljudima koji rade za 5000 kuna - rekao je novi predsjednik NO KK Zadra Ante Rubeša.

Nova uprava u KK Zadru je inače rezultat političkog stanja u Zadru u kojem HDZ ima gradonačelnika Branka Dukića, a oporba s Nezavisnom listom Ričard, SDP-om i Akcijom mladih većinu u gradskom vijeću Zadra. Nerijetko su iz zadarske oporbe baš KK Zadar nazivali bankomatom HDZ-a, a bivši direktor Željko Žilavac u nedavnom je priopćenju demantirao optužbe na svoj račun i rekao da nikakvih nezakonitih poslovanja nije bilo.

- Javili su nam se sami igrači koji su nam rekli da nisu ni prešli prag hotela, a ni da ne znaju kako izgleda niti gdje je hotel ZaDar kojem je za 48 dana plaćao 505.000 kuna odnosno dan 10.000 kuna dnevno. Neki igrači uopće nisu bili tu a neki jedan dan. Zelim zaštiti igrače koji su žrtve. Igrač Kevin Haris bio je 03.9 do i 09.09. U Poreču. A isti igrač je bio od 27.8 do 14.9 u hotelu ZaDar. U Poreču je za puni pansion placeno 749 kuna za hotel pet zvjezdice, a u Zadru 1875 kuna za hotel 4 zvjezdic polupansion - iznio je šokantne detalje Rubeša.

- Javilo mi se više igrača i osobno sam otišao u policiju i tražio sastanak da me prime. Spustili su me na službenicu. Dorh je istodobno donio odluku da nema ništa sporno ja dosadašnje izvode. Budući da su me službenici poslali ja sam odlučio sve ovo iznijeti na presici. Stvara se dojam da te institucije nekog štite - rekao je Rubeša i optužio HDZ.

- Znali su sve, pitao sam ih zašto to plaćamo. Za 5000 kuna mjesečno smo mogli na mjesec dana smjestiti igrače u vile s bazenom u Crnom primjerice. I policiju smo obavijestili, a mene nitko nije zvao. Pa zašto? Ovo trebaju raditi institucije a ne ja. Ovaj Željko Žilavec direktor nije htio dati juniorima 7000 kuna za putovanje i poslije nije htio datl još 3000 kuna za ručak djeci, a u isto vrijeme plaćao je tridesetak tisuća kuna udruzi za nešto sto uopće nema veze s košarkom, nekoj udruzi za slikovnice koje uopće nikad nisu dijelile u školama. Ovo je kriminal i kako netko iz Dorha može reci da nema ništa sporno. Ovo je nazvat covika i pitat jesi li bija ili nisi bija u hotelu. Omogućili su direktoru Žilavcu da ovo radi od svetinje Grada Zadra. Ovdje su iskorišteni dečki od 20 godina, ako ikom padne na pamet da im se obrati neka mene zovu - kazao je Rubeša.

- Jedan igrač je bio jedan dan a pisali su mu 20 dana, a igrači su bili u Poreču.. policija me ne želi primiti. Je li to politička protekcija kriminala. Nisam ušao u NO KK Zadar glumiti nego promijeniti nešto. Nemoguce je imati 14 milijuna kuna i još ti je svake godine malo…Hoće li netko istražiti nit HDZ-a i kluba i dorh-a i policije - zaključio je Rubeša.