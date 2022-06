Dončić se priključio reprezentaciji četiri dana prije Bogdanovića i Zubca

Uoči kvalifkacijske utakmice s Hrvatskom, koja će se 30. lipnja igrati u Stožicama, slovenski košarkaši imat će "generalku" u subotu u Trstu protiv reprezentacije Italije. A u toj utakmici zaigrat će i Luka Dončić, jedan od najboljih svjetskih košarkaša, koji se, u četvrtak, priključio treninzima svoje reprezentacije i koji je očito silno motiviran za nastup protiv hrvatske nacionalne vrste pa se želi što bolje uigrati s momčadi.

Ono što je tu pomalo zbunjujuće jest da se hrvatski NBA igrači Bojan Bogdanović i Ivica Zubac ne smiju priključiti treninzima sve do 27. lipnja, dakle sve do samo tri dana prije velikog dvoboja sa Slovencima. A Dončiću je to dozvoljeno četiri dana ranije.

Kako nam kazuju slovenski novinari, Luka je sam zatražio da trenira s momčadi i igra već u Trstu. Njegovisu mu to dopustili a dobio je i specijalnu dozvolu NBA lige pri čemu nije poznato da li su morali platiti neko dodatno osiguranje.