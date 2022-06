Hrvat iz Livna jedini je naš košarkaš na NBA draftu

U noći sa četvrtka, u New Yorku će se održati NBA draft u kojem će, među kandidatima, biti i jedan hrvatski košarkaš. A riječ je o Karlu Matkoviću, 21-godišnjem centru Cedevita Olimpije (208 cm) kojemu posljednje procjene daju 22. izbor druge runde to jest 52. mjesto ukupno.

Osim Livnjaka Matkovića, iz klubova ABA lige, na posljednjoj listi projekcija strukture drafta nalazi se i njegov suigrač iz Mege (u kojoj je Karlo bio na posudbi) krilo Nikola Jović, mladi srpski reprezentativac kojemu se predviđa izbor potkraj prve runde.

Za favorite ovogodišnjeg izbora proglašeni su krilo Jabari Smith, za kojeg se očekuje da će ga Orlando učiniti prvim "pickom", te dva krilna centra Chet Holmgren (Oklahoma) i Paolo Banchero (Houston) a prvi bek na toj listi je Jaden Ivey kojeg bi mogao uzeti Sacramento koji bira četvrti.

A upravo je četvrti pick rekordan kada su u pitanju hrvatski košarkaši a rekorder je Dragan Bender (24, 213 cm) kojeg su 2016. Phoenix Sunsi uzeli kao četvrti izbor oduševljeni njegovom visinom (213 cm) i pokretljivošću čime je podsjećao na Porzingisa od kojeg ima čak i bolji pregled igre.

No, s obzirom da se vratio u Europu (Makabi), Dragan očito nije ostvario ono što se od četvrtog picka očekivalo, no, usuđujemose reći, nije za to ni dobio pravu priliku, kako u Milwaukeeju tako ni u Golden Statetu čiji ga je trener Steve Kerr javno hvalio za vrijeme dva desetodnevna ugovora, prije nasilnog prekida sezone uzrokovanog koronavirusom. Dakle, ni faktor sreće nije ga pratio jer da nije bilo pandemije možda bi se i zadržao u Warriorsima i danas bio NBA prvak. No, vidjevši da mu božica Fortuna nije sklona, Bender je potražio sreću na Starom kontinentu pri čemu mu se dogodio još veći peh jer se teško ozlijedio (prednji križni ligamenti) i propustio cijelu sezonu.

Sličnu sudbinu, ali ipak s više NBA minuta i manje ozljeda, imao je i Mario Hezonja, peti pick drafta 2015. godine kada je ovaj Dubrovčanin dres Barcelone zamijenio onim od Orlando Magica u kojem je proveo tri sezone. Nakon života na sunčanoj Floridi, Mario je jednu sezonu proveo u New York Knicksima u čijem je dresu ostvario i svoj prvi NBA triple-double. No, u Velikoj Jabuci se nije zadržao pa je preselio u Portland koji ga je u studenom 2020. razmijenio u Memphis da bi već u prosincu bio slobodan igrač. Svjestan da mu je karijera krenula nizbrdo, Mario se odlučio za povratak u Europu gdje je nakon odlične polusezone u Panathinaikosu odigrao još bolju sezonu za ruski Unics postaviši MVP tamošnje VTB lige.

Treći najbolje plasirani hrvatski košarkaš na NBA draftu bio je Dario Šarić kojeg je 2014. također izabrao Orlando ali ga je brzo proslijedio u Philadelphiju u kojoj se Šibenčanin, nakon dvije euroligaške godine u Efesu, jako dobro snašao i odigrao dvije sjajne sezone. Nažalost, u studenom 2018. Dario je bio "kolateralna žrtva" nauma Sixersa da dovedu Jimmyja Butlera pa je hrvatski košarkaš razmijenjen u Minnesotu gdje više nije imao isti tretman. Već sljedeće sezone zaigrao je za Phoenix Sunse, čiji je i danas član, ali i njega je sustigla zla sudbina zvana prednji križni ligamenti koji su mu popucali u prvoj utakmici NBA finala 2021. Od tada nije odigrao niti minute a 5. svibnja ove godine morao je na dodatnu operaciju (meniskus) pa je sada u procesu rehabilitacije i po nekim procjenama bi za Eurobasket mogao biti spreman.

Ako Bendera i Šarića zdravlje posluži, izbornik Damir Mulaomerović mogao bi ih imati na raspolaganju za Eurobasket. A to bi, uz Hezonju i Žižića, bio sjajan dodatak momčadi koju igrački predvodi trenutno najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović. A on je svojedobno draftiran tek kao 31. izbor i to od strane Miamija koji ga je odmah proslijedio u Netse.

Osim Dragona (Bender), Hezija (Hezonja) i Šišija (Šarić), u prvoj rundi drafta izabrani su još i Luka Šamanić (19.), koji je također oporavlja od ozljede, Zoran Planinić (22.), Ante Žižić (23.), Dalibor Bagarić (24.) te Toni Kukoč (29.).

Ako vam se nameće pitanje kako to da je jedan od najboljih europskih košarkaša svih vremena (Kukoč) izbran tek kao 29. odgovor je "o tempora, o mores". Kakva vremena takvi i običaji, a u Kukočevo vrijeme (1990.) bio je običaj da se u NBA ligi europskim košarkašima ne vjeruje ni približno koliko danas. Baš kao što je to godinu ranije (1989.) bio slučaj i sa Dinom Rađom (40. izbor Celticsa) a da vam i ne govorimo o nepovjerenju u slučaju legendarnog Dražena Petrovića koji je 1986. bio tek 60. izbor (Portland).

No, baš zahvaljujući pionirima osvajanja košarkaške Amerike kakvi su bili ovi hrvatski asovi, ovi današnji Europljani imaju širom otvorena vrata pa je tako jedan Luka Dončić (treći pick) odmah dobio ključeve momčadi (Dallas) u ruke.

Dakako, da procjenitelji talenata mogu itekako pogriješiti najbolji su primjeri dvojica srpskih košarkaša. Prije 19 godina Darko Miličić bio je drugi pick drafta, odmah iza LeBrona Jamesa, a ispred budućih NBA zvijezda kao što su Carmelo Anthony i Chris Bosch.

Još veća pogreška bila je procjena da Nikola Jokić, danas dvostruki MVP osnovnog dijela sezone, ne vrijedi više od 41. picka. To je šaka u oko svim NBA skautima koji su ovog centra velike igračke inteligencije procijenili tako površno.

U povijesti NBA drafta, dosad je izabrano 25 Hrvata od kojih njih sedam - Ćosić, Arapović, Sesar, Barać, Tomić, Suton i Zubčić - nikad nisu zaigrali na NBA parketima a njih osam rođeno je u Bosni i Hercegovini. S druge strane, tri su Hrvata nedraftirani zaigrali NBA košarku a to su Stojko Vranković (pet sezona), Damjan Rudež (tri sezone) i Duje Dukan (jedna utakmica).

Najviše sezona u NBA ligi proveo je Toni Kukoč (13), potom Bojan Bogdanović (8), Bruno Šundov (7), Ivica Zubac (6), Gordan Giriček (6), Žan Tabak (6), Dario Šarić (6), Mario Hezonja (5), Stojko Vranković (5), Dražen Petrović (4), Dino Rađa (4), Dragan Bender (4)...