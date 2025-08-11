Hrvatske odbojkašice osigurale Europsko prvenstvo: Razbile su Kosovo i svima poslale glasnu poruku

Hrvatske odbojkaške reprezentativke pokazale su klasu i autoritet, svladavši Kosovo bez izgubljenog seta — 3:0 (25:8, 25:12, 25:11) te se tako potpuno zasluženo plasirale na Europsko prvenstvo 2026. Od prve lopte naša je reprezentacija nametnula visoki ritam. U prvom setu ostvarile su uvjerljivu prednost (25:8), pokazujući superiornost u obrani i napadu. U nastavku su održale tempo, drugi set zaključile su sa 25:12, a treći pak s 25:11 i time potvrdile dominaciju.

– Znale smo da smo moćnije od njih i pripremale smo se praktički cijelo ljeto za tu utakmicu, tako da je sve danas išlo u našu korist. Sada s nestrpljenjem iščekujemo izvlačenje grupa za Europsko prvenstvo sljedećeg ljeta i nastavljamo dalje – rekla je kapetanica hrvatske odbojkaške reprezentacije Martina Šamadan.

FOTO Hrvatske odbojkašice plijenile pozornost ljepotom, svi su gledali u njih

Ključ pobjede bila je kombinacija dobrog servisa, temeljite obrane i koncentrirane realizacije napada. Takva igra daje izborniku i reprezentativkama čvrstu osnovu za nadolazeće izazove.

– Došli smo do kraja jednog ciklusa koji smo zacrtali na početku mog mandata. Kvalificirali smo se na Europsko prvenstvo, prvi smo u skupini. Čestitam djevojkama, stvarno su zaslužile to prvo mjesto. Rekao sam i u Rumunjskoj da je taj set velik, potvrdili smo to s Kosovom i opet su djevojke pokazale da, koja god uđe u igru, daje pozitivan ton. U ovom ciklusu od dvije sezone prošlo je 26 djevojaka kroz reprezentaciju, tako da smo ispunili i cilj proširenja rostera. Nadam se da ćemo tim smjerom nastaviti i dalje. Ova dva ljeta bila su mi stvarno užitak. Nije bilo nikakvih većih problema ni turbulencija. Bilo je ozljeda, koje su nažalost sastavni dio sporta, ali nadam se da ćemo tako nastaviti i ubuduće. Još jednom, čestitam djevojkama na angažmanu i radu, na kraju su same sebe nagradile i rezultatom – istaknuo je izbornik hrvatske odbojkaške reprezentacije Igor Arbutina.

Ovaj uvjerljivi trijumf dodatno učvršćuje poziciju hrvatske reprezentacije koja je jasno poslala poruku da će biti ozbiljan konkurent na EuroVolleyu 2026.

A danas u Surabayi svoj put na Svjetskom prvenstvu do 21 godine nastavljaju odbojkašice. Nakon prve tri utakmice naše odbojkašice u skupini imaju pobjedu (Meksiko) i dva poraza (Kina, Južna Koreja). Još imaju priliku da se plasiraju u osminu finala, ali će danas morati pobijediti Amerikanke ili Dominikansku Republiku u utorak. Prve četiri iz svake od četiri skupine plasirat će se među 16 najboljih. U našoj skupini vode Kina i SAD s devet bodova, a slijede Hrvatska (4), Dominikanska Republika (3), Južna Koreja (2) i Meksiko (0).