Kinezi grade podmorsko čudo: Putovanje od osam sati skratit će na 40 minuta

Kineske vlasti dale su zeleno svjetlo jednom od najambicioznijih infrastrukturnih projekata u povijesti – izgradnji podmorskog tunela kroz Bohajski prolaz, koji bi mogao dramatično promijeniti prometnu kartu zemlje. Projekt vrijedan oko 23 milijarde eura predviđa tunel dug čak 123 kilometra, čime bi postao najduži takav objekt na svijetu. Prema planovima, tunel će povezivati gradove Dalian i Yantai, skraćujući putovanje koje danas traje oko osam sati na svega 40 minuta. Trenutačno je najbrža veza između dvaju gradova trajekt Bohai Train Ferry.

Projektanti ističu kako će se tunel protezati kroz jedno od seizmički najaktivnijih područja na svijetu, zbog čega će biti primijenjene napredne tehnologije otporne na potrese. Konstrukcija uključuje dva paralelna tunela smještena oko 80 metara ispod morskog dna, povezane desecima poprečnih prolaza, kao i stotine zona za hitnu evakuaciju. Planirana su i longitudinalna ventilacijska okna kako bi se osigurala kvaliteta zraka duž cijele trase.

Čak 90 kilometara tunela nalazit će se ispod mora, što nadmašuje ukupnu duljinu Eurotunela i podmorskog dijela tunela Seikan zajedno. Za usporedbu, Eurotunel dug 49,6 kilometara dovršen je 1993., dok je japanski Seikan, dug 53,85 kilometara, trenutačno najduži podmorski tunel na svijetu. Planirani vlakovi kroz Bohajski tunel trebali bi dosezati brzine veće od 240 kilometara na sat, što bi ih učinilo bržima od vlakova Eurostar, koji kroz Eurotunel voze oko 160 km/h.

Iako točan datum završetka još nije objavljen, procjenjuje se da će izgradnja trajati između 10 i 15 godina, što znači da bi prvi vlakovi mogli prometovati tek krajem 2030-ih ili kasnije. Kineski dužnosnici ističu kako bi projekt trebao značajno rasteretiti postojeće željezničke pravce, posebno one između Pekinga i velikih gradova poput Tianjina, Šangaja i Guangzhoua. Osim prometnog značaja, tunel bi trebao dodatno povezati ključne gospodarske regije – industrijski sjeveroistok Kine, ekonomsku zonu Bohajskog zaljeva i deltu rijeke Yangtze.

Ipak, projekt izaziva i zabrinutost. Ekološki aktivisti upozoravaju da planirana trasa prolazi kroz područja bogata divljim životinjama, uključujući staništa zaštićenih vrsta poput pjegavog tuljana. Znanstvenici iz Kineske akademije znanosti pozivaju na temeljita istraživanja prije početka radova, naglašavajući pritom da se projekt ne bi smio nastaviti dok se svi potencijalni rizici u potpunosti ne razjasne. Unatoč izazovima, kineske vlasti ovaj projekt vide kao ključni korak u daljnjem razvoju nacionalne prometne infrastrukture.