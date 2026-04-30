TEŠKI TRENUCI

Boban i Dinamo odustali od igrača kojeg su jako htjeli, cijena će mu sada padati

Koprivnica: Slaven Belupo i Osijek sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a
Luka Antunac/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
30.04.2026.
u 11:24

Pred njim su sada operacija i još jedan višemjesečni oporavak, što znači da je ova sezona za njega definitivno završena, ali i zasigurno dobar dio iduće sezone

Iz više izvora doznajemo da je Dinamo službeno odustao od pokušaja dovođenja 19-godišnjeg napadača Osijeka Antona Matkovića. Otkako je stigao na funkciju čelne osobe Dinama, Zvonimir Boban je bio izrazito zainteresiran za Matkovića, no Dinamo i Osijek se nisu uspijevali dogovoriti oko visine odštete za transfer. 

Osim nemogućnosti pri dogovoru oko financija, ono što je ohladilo Dinamo u ovoj priči je činjenica da je Matković nedavno doživio već drugu tešku ozljedu u svojem kratkom seniorskom putu. Naime, mladi napadač je 17. travnja u utakmici 30. kola HNL-a između Osijeka i Varaždina na poluvremenu napustio igru jer zbog bolova nije mogao nastaviti susret. 

Odmah nakon utakmice trener Osijeka Tomislav Radotić je rekao da situacija "nije dobra", a crne prognoze potvrdila je magnetska rezonanca, donoseći težak udarac za karijeru igrača kojeg su mnogi vidjeli kao budućnost hrvatskog nogometa. Matkoviću je utvrđeno puknuće prednjeg križnog ligamenta lijevog koljena.

Podsjetimo, Matković je već jednom doživio takvu ozljedu u karijeri, ali na desnom koljenu, i to prošle godine. Zbog toga je s terena izbivao devet mjeseci, a taman kad se vratio i počeo hvatati nešto ozbiljniji ritam, uslijedio je novi šok. Pred njim su sada operacija i još jedan višemjesečni oporavak, što znači da je ova sezona za njega definitivno završena, ali i zasigurno dobar dio iduće sezone. 

Matkovićev ugovor s Osijekom vrijedi do ljeta 2027. godine, a njegova vrijednost na Transfermarktu procijenjena je na tri milijuna eura. Međutim, sada je veliko pitanje kako će se druga teška ozljeda u tako kratkom roku odraziti na njegovu tržišnu vrijednost i buduće planove. Gotovo je sigurno da će mu cijena pasti i bilo kakav ozbiljniji transfer sada se čini dalekim. 

Ove sezone uspio je upisati 18 nastupa za "bijelo-plave", postigavši jedan pogodak uz jednu asistenciju. Prije ovih ozljeda, ovaj bivši mladi reprezentativac Hrvatske u kategorijama U-17, U-19 i U-21 bio je na putu da postane nositelj igre slavonskog prvoligaša i jedna od najvećih zvijezda lige.

Danijel Hrman
Video sadržaj
DALEKO OD NOGOMETA

Bio je zvijezda Dinama i Hajduka, igrao za Hrvatsku, a danas radi kao autoprijevoznik: 'Vozimo otpadne gume'

– Posao je odavno uhodan. Imam četiri kamiona, prevozimo automobilske otpadne gume, najviše od vulkanizera iz Zagreba, do Trnovca gdje se nalazi velika reciklaža. I ja katkad vozim, kada su mi dečki, moji zaposlenici, na godišnjem odmoru. Taj posao naslijedio sam od oca nakon što je pretrpio moždani udar – kazao je Danijel Hrman u razgovoru za Večernjak.

