Hrvatski klub iz BiH za jedan pogodak ostao bez velikog europskog finala

Rukometaši Izviđača iz Ljubuškog nisu uspjeli izboriti plasman u finale EHF Europskog kupa, nakon što su u uzvratnom susretu polufinala poraženi od mađarske Tatabanye s 37-34 (20-19).

Izviđač je u uzvrat ušao s prednošću od dva pogotka iz prve utakmice u Ljubuškom (33-31), ali je Tatabanya s ukupnih 68-67 izborila plasman u finale.

Ljubušaci su odigrali još jednu sjajnu europsku utakmicu i dugo su bili u igri za povijesni rezultat. Nakon boljeg otvaranja domaćina, Izviđač je preokretom došao do vodstva 12-9 u 17. minuti, a potom stigao i do četiri pogotka prednosti (15-11) u 22. minuti.

Trenutak koji je bitno poremetio igru gostiju dogodio se sredinom prvog poluvremena, kada je ponajbolji igrač, hrvatski reprezentativac Diano Neris Ćeško dobio izravan crveni karton. Ćeško je do tog trenutka postigao četiri pogotka, a njegov izlazak znatno je poremetio igru prvaka BiH.

Najučinkovitiji u redovima Izviđača bio je Melić sa sedam pogodaka, dok su Odak, Šahinović i Ćeško postigli po četiri. Kod Tatabanye su se istaknuli Grigoras s devet pogodaka, Toniazzo Lemos sa šest i Sztraka s pet golova.

Tatabanya je tako postala prvi finalist EHF Europskog kupa, dok će drugog finalista dati dvoboj GRK Ohrid – RK Celje Pivovarna Laško. Uzvratni susret tog polufinala igra se u subotu u Sjevernoj Makedoniji.