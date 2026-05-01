#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
STEČAJ PRED VRATIMA

Gasi se donedavni član HNL-a? Prijeti im crni scenarij, dobili su i posebnog čovjeka

Šibenik: HNK Šibenik dobio stečajnog upravitelja i nalazi se pred stečajom
Nekadašnji prvoligaš HNK Šibenik nalazi se na korak do najcrnjeg scenarija nakon što je Trgovački sud u Zadru pokrenuo prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečaja. Sudbina kluba sa Šubićevca sada je u rukama privremenog stečajnog upravitelja

Teška financijska situacija i dugotrajna blokada računa doveli su HNK Šibenik na rub opstanka. Trgovački sud u Zadru donio je rješenje kojim se, zbog utvrđenih nepodmirenih obveza i trajne nesposobnosti plaćanja, pokreće prethodni postupak radi ispitivanja uvjeta za otvaranje stečaja. Riječ je o formalnom koraku koji prethodi mogućem stečaju, a uslijedio je nakon što je klupski račun blokiran dulje od zakonom propisanog roka. Zanimljivo je da se na održanom ročištu pojavio odvjetnik kluba, no ne i odvjetnik vlasnika Željka Karajice, iako je bio uredno pozvan, što dodatno oslikava kompleksnost situacije u kojoj se klub našao.

Kako bi se utvrdilo stvarno stanje klupskih financija, sud je imenovao Milana Barišu Obradovića iz Svete Nedelje za privremenog stečajnog upravitelja. Njegov je zadatak u idućih 30 dana detaljno pročešljati poslovne knjige, utvrditi svu imovinu i obveze te procijeniti postoje li zakonski uvjeti za otvaranje stečajnog postupka. O njegovom pisanom izvješću i preporuci ovisit će konačna sudska odluka i, u konačnici, budućnost kluba sa Šubićevca. U ovoj fazi nad klubom još nije otvoren stečaj, niti su donesene odluke o likvidaciji ili promjenama u upravljačkoj strukturi.

Uhićen je Vedran Pavlek

Prema podacima iz sudskog spisa, ukupne obveze kluba iznose oko 436 tisuća eura, no u napomeni stoji kako to ne mora nužno biti konačan iznos duga. Ključan je podatak o neprekidnoj blokadi računa duljoj od 120 dana, što je zakonski preduvjet da FINA pokrene postupak koji može dovesti do stečaja. Ova sudska odluka zapravo je vrhunac agonije koja u klubu traje već mjesecima.

Problemi nekadašnjeg prvoligaša gomilali su se dugo vremena, a kulminirali su izbacivanjem u četvrti rang natjecanja zbog dugova i financijskih poteškoća. Propao je i pokušaj vlasnika Željka Karajice da Gradu Šibeniku ustupi 60 posto dionica bez naknade, ali pod uvjetom da Grad preuzme dugove, što je gradska uprava ocijenila nepovoljnim i odbila. Teška situacija dovela je do toga da je trener Mehmed Alispahić morao okupljati igrače "s ulice" kako bi se natjecanje uopće nastavilo, a sada je sudbina kluba u rukama pravosuđa.
