ŠOK U NJEMAČKOJ

FOTO Policija mislila da je zločin, a onda otvorila lijes...: Misterij je konačno otkriven

njemačka
Polizei Südosthessen
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
01.05.2026.
u 16:18

Nakon što je misterij ostao neriješen, policija je pozvala građane da prijave eventualne informacije. Ubrzo je stiglo objašnjenje

U srijedu navečer u rijeci Majni pojavio se drveni lijes, a nitko nije znao što se nalazi unutra. Oko 20 sati stigla je prva dojava policiji u Hanau. U početku su mislili da je riječ o lošoj šali. No, onda se javio i drugi svjedok.  Na obali između Hanau-Steinheima i Mühlheima (okrug Offenbach u Hessenu), u blizini mosta Steinheimer Brücke, policija i vatrogasci zatekli su jeziv prizor - svijetlosmeđi drveni lijes plutao je blizu obale. Na poklopcu je bio vidljiv križ, datum 29.04.2026. te ime i drugi natpisi koje je policija zbog zaštite podataka sakrila na fotografijama.

Policajci su uz pomoć vatrogasaca izvukli lijes na obalu. Bio je čvrsto zatvoren pa ga je trebalo otvoriti. "To je zahtijevalo dosta truda", rekao je glasnogovornik policije za Bild. A onda je uslijedilo iznenađenje, lijes je bio potpuno prazan. 
Unutrašnjost je bila pažljivo obložena bijelom, svilenkastom tkaninom. Nakon što je misterij ostao neriješen, policija je pozvala građane da prijave eventualne informacije. Ubrzo je stiglo objašnjenje. 

Kako je policija priopćila, ožalošćeni članovi obitelji dali su dostaviti lijes blizu rijeke Majne. Na tom su mjestu održali simboličnu oproštajnu ceremoniju od voljene osobe koja je preminula u inozemstvu. Nakon ceremonije lijes je ostao na obali, a kasnije je završio u vodi i 'zaplovio' rijekom, što je izazvalo uzbunu i policijsku intervenciju.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

