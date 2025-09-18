FOTO Pogledajte veličanstveni kraljevski banket: Evo što se jelo i pilo na stolu dugom više od 42 metra

U središtu pažnje Velike dvorane dvorca Windsor, za stolom dugim 42,32 metra, okupilo se 160 uzvanika, uključujući članove britanske kraljevske obitelji, američku delegaciju te istaknute ličnosti poput izvršnog direktora Applea Tima Cooka i Sama Altmana iz Open AI-a.
Glavne dame večeri privukle su posebnu pažnju svojim modnim odabirima. Princeza od Walesa, Kate Middleton, zablistala je u couture haljini britanske dizajnerice Phillipe Lepley, upotpunjenoj dugim večernjim kaputom od zlatne čipke chantilly, naušnicama pokojne kraljice Elizabete II. i omiljenom tijarom "Ljubavni čvor".
Kraljica Camilla odabrala je kraljevsko plavu svilenu haljinu s vezom u marokanskom stilu od Fione Clare, upotpunjenu safirnom tijarom i dijamantima te Kraljevskim obiteljskim ordenom. Prva dama Melania Trump donijela je dašak modernosti u žutoj haljini spuštenih ramena s jarko ljubičastim pojasom, ostavljajući snažan dojam suvremenog stila.
Kralj Charles III., u toplom, ali ozbiljnom govoru, nazdravio je "izvanrednoj vezi" između Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država, ističući "neusporedivo partnerstvo" koje je generacijama činilo obje nacije sigurnijima i jačima. Monarh nije zaobišao aktualne globalne izazove, upozoravajući na "tiraniju koja ponovno prijeti Europi" te naglasivši zajedničku podršku Ukrajini u borbi protiv agresije. S dozom humora, kralj je podsjetio na povijesne trenutke, uključujući Rat za neovisnost, ali i pokušaj medija iz 1970-ih da ga povežu s kćeri predsjednika Nixona, Tricijom, što je izazvalo smijeh među uzvanicima.
Predsjednik Trump, vidno dirnut, opisao je večer kao "jednu od najvećih počasti u svom životu". U govoru koji je povremeno odstupao od pripremljenog teksta, pohvalio je kralja Charlesa za njegovu posvećenost očuvanju britanske monarhije, rad s ranjenim veteranima i okolišne inicijative.
Trump je izazvao smijeh našalivši se na račun svoje želje da bude jedini američki predsjednik s dva državna posjeta te je pohvalio princa Williama kao "izvanrednog sina" i princezu Catherine za njezinu "blistavost i zdravlje".
Jelovnik, koji nije imao posebnih zahtjeva od američke delegacije, uključivao je panna cottu s potočarkom iz Hampshirea, organsku pileću ballotine iz Norfolka te ledenu bombu od vanilije s kentskim sorbetom od maline.
Pića su uključivala vintage port iz 1945., godine bliske Trumpovom rođenju, i konjak iz 1912., godine rođenja njegove majke, Mary. Glazbeni repertoar protezao se od melodija Jamesa Bonda do Elton Johnove "Tiny Dancer" i škotskih plesova u čast predsjednikovog podrijetla.