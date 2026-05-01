Trener cedevitaša

Krstić: Žao mi je što je završila serija od šest pobjeda u kojoj smo uistinu uživali

Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/5
Autor
Dražen Brajdić
01.05.2026.
u 22:53

Nadjačavši Cedevitu Junior (84:74), Cibona je izborila devetu pobjedu u nizu i ostala u utrci za drugo startno mjesto u doigravanju ali im za to treba pobjeda Zadra nad Splitom i vlastita pobjeda nad Kvarnerom

Nakon šest uzastopnih pobjeda stigao je kraj nizu uspjeha Cedevite Junior a priuštila im je to Cibona pobijedivši 94:74. Cibosima je to deveta pobjeda u nizu i s njom su ostali u igri za drugo mjesto u ligaškom dijelu SuperSport Premijer lige.

Premda su djelovali kao sastav s više energije, pokazalo se da su cedevitaši družina s manje kvalitete od suparnika o čemu govori i podatak da su igrači s Cibonine klupe zabili 41 a oni s Cedevitine upola manje (21). A to je bilo tim izraženije jer su po strani,  zbog ozljeda, ostali startni centar Vranković i kapetan Brzoja. Ni cibosi nisu bili kompletni ali su uspješno nadoknadili neigranje centra Čakaruna čiji je povratak na parket, radi ozljede gležnja, prilično upitan.

Uspjeli su cedevitaši dvaput i povesti (44:43, 49:48) ali se u ravnoteži sa suparnikom održati nisu uspjeli. Evo kako je to vidio trener Cedevite Junior Vladimir Krstić:

- Cibona je prelomila utakmicu s tri trice u trećoj četvrtini, dvije Hepine i jednom Palokajevom. Mi napadački nismo bili na razini. Energiju smo imali ali nam je nedostajalo kvalitete pri otvorenim šutevima i nekim kontrama - kazao je trener koji je podigao momčad iz pepela:

- Preuzeo sam momčad u teškoj situaciji. Nije bilo lako u kratkom vremenu promijeniti strukturu napada i obrane. Žao mi je što je završila serija u kojoj smo uživali no svakoj seriji dođe kraj.

Ciboni se pak i ovaj put događalo da ne zna sačuvati stečeni kapital i prelomiti susret ranije što je potvrdi i trener Ivan Rudež.

- Neuredni smo bili u napadu. Tih devet izgubljenih lopti u prvom dijelu uvelo nas je u nervozu. Cedevitaši jesu igrali agresivnije nego ranije ove sezone no to nije bio toliki problem koliko je bila selekcija dodavanja u reketu. Promašili smo osam slobodnih bacanja. Uistinu bismo morali bolje čuvati stečeni kapital - kazao je Rudež i dodao:

- Po pitanju borbe za drugo mjesto nije sve u našim rukama, idemo utakmicu po utakmicu. Pripremit ćemo se da završimo osnovni dio jako i da se što bolje spremimo za doigravanje.

Kod cibosa prednjačio je Hepa (21 koš, 7 skokova) a dvoznamenkasti su bili još i Roberson (13) i Radovčić (11) dok su se kod domaćina isticali Gainey koševima (20) i Kalajžić energijom (13 koševa).

Svojevrsnu uslugu Cedeviti Junior učinila je Šibenka koja se, premda siguran putnik u niži rang, s pobjedom oprostila od svojih navijača i to protiv Alkara (91:88), pa ovaj zagrebački klub ima još uvijek izglede za osvojiti osmo mjesto i zaigrati u doigravanju. No, za takvo što bi Kvarner morao izgubiti obje preostale utakmice kao i Alkar preostalu jednu a gradski rival Dinamo ne bi smio dobiti dvije utakmice.
