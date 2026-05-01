Mogu izići iz bilo koje pukotine, a ispod tepiha je pronašla leglo: Zagrepčanka traži rješenje za ove kukce

Da se, iako nije osjetljiva na kukce, poželi iseliti svaki put kada vidi srebrnu ribicu, jedna je Zagrepčanka objavila na Redditu tražeći savjet kako se izboriti s tim insektom. "Vidjela sam ih oko šest u mjesec dana, jedu odjeću i papire", kaže. "Ja sam jednom imala u kupaoni, prebrisala pločice s vodom u koju sam dodala eterično ulje lavande (prirodni repelent) i nije ih više bilo", piše u jednom od komentara, u drugom se dodaje kako su "mačke zakon za takve stvari".

"Ja sam ih riješio s Pitroid sprejem (mislim da je iz DM-a). Bili su u kupaonici i u kuhinji oko koša za smeće. Važno je zapamtiti da sprej ne uništava jaja pa moraš posprejati kuteve još par puta tijekom par tjedana nakon što ih više ne vidiš da uginu i oni koji se naknadno izvale", savjetuje korisnik Reddita, a autorica objave objašnjava kako ju muči što mogu izaći iz bilo koje pukotine pa nema šanse da svaku uspije pronaći i nasprejati, kaže.

"U stanu od roditelja nije bilo nikog duže vrijeme, dolazim počistiti i dižem neki tepih, a ispod leeeeeglo, i sad se ježim kad se tog sjetim. Onda sam ih zalila alkoholom, obrisala, cijeli pod prošla baš jakim parnim čistačem i poslije nakapala eterično ulje lavande i u male okrugle vatice pa ih gurnula ispod ormara ili kauča. Nakon parnog se nisu više pojavljivale.. a u drugom stanu smo imali gori problem jer ih nismo viđali ali su se počele pojavljivati ogromne stonoge jer je to stonogama top prehrana te ribice, isto prskali svim i svačim, ali uvijek bi se koja našla... Najbolji savjet je sve rupice u lajsnama i zidu zatvoriti/silikonirati, ali razumijem da to nije opcija ako je star stan", objašnjava još jedna Zagrepčanka sa sličnim iskustvom.