Napustila vrhunski sport i osvojila televiziju: Bila je sportašica i misica, danas vlada uz aut-liniju Serie A

Kada se upale svjetla reflektora na stadionima diljem Italije, među vrevom navijača i napetošću koja prethodi utakmicama Serie A, jedno lice postalo je sinonim za eleganciju i stručnost. Cindy Marina, s mikrofonom u ruci i osmijehom koji osvaja, suvereno se kreće uz rub terena, donoseći gledateljima u Albaniji i na Kosovu atmosferu s najvažnijih nogometnih susreta. Gledatelji je poznaju kao voditeljicu Oversport TV-a. No, prije nego što je postala medijska zvijezda, Cindy je živjela potpuno drugačiji život, onaj ispunjen napornim treninzima, sveučilišnim obvezama i natjecanjima na najvišoj razini. Bila je vrhunska odbojkašica, reprezentativka i okrunjena kraljica ljepote

Njezina životna priča započela je daleko od Europe, u Chicagu, kao poglavlje u sagi o američkom snu njezinih roditelja. Ardian i Kristina Marina, oboje iz Skadra u Albaniji, napustili su domovinu 1991. godine nakon pada komunizma, tražeći bolji život. Prvo su se nastanili u Italiji, a zatim su se, s Kristinom u visokoj trudnoći, preselili u SAD. Svoju kćer jedinicu nazvali su po supermodelu Cindy Crawford, koja je u to vrijeme bila oličenje američke ljepote, inteligencije i uspjeha - svega onoga čemu su se njezini roditelji nadali. Odrastajući u Temeculi u Kaliforniji, uz dva brata, Cindy je od malih nogu bila uronjena u kulturu rada i ambicije. Njezini roditelji, koji su u Ameriku stigli bez ičega, izgradili su uspješne poslove, uvijek podsjećajući svoju djecu na važnost zahvalnosti i poznavanja vlastitih korijena.

Sport je bio utkan u obiteljski DNK. Otac Ardian bio je nogometaš, a majka Kristina profesionalna odbojkašica u Albaniji i Italiji. Iako je Cindy kao djevojčica prvo voljela umjetničko klizanje, preseljenje u sunčanu Kaliforniju, gdje ledene dvorane nisu bile česte, usmjerilo ju je prema odbojci. Uz majku kao mentoricu, brzo je pokazala izniman talent. U srednjoj školi Great Oak postala je jedna od najboljih mladih igračica u državi, zaradivši nominaciju za prestižnu nagradu "Gatorade Player of the Year". Dobila je punu sportsku stipendiju za prestižno Sveučilište Duke, gdje je već u prvoj godini izabrana u najbolju brucošku postavu konferencije ACC. Ipak, nostalgija za domom i obitelji vratila ju je u Kaliforniju, gdje je prešla na Sveučilište Južne Kalifornije (USC), također s punom stipendijom. Istovremeno je gradila i međunarodnu karijeru; sa samo 17 godina postala je najmlađa igračica u povijesti koja je zaigrala za albansku odbojkašku reprezentaciju. Vrhunac njezine reprezentativne karijere dogodio se 2018. godine, kada je kao tehničarka vodila ekipu do brončane medalje u Europskoj srebrnoj ligi.

Iako je bila potpuno posvećena sportu, Cindy nikada nije zapostavila svoju ženstvenu stranu. Voljela je modu i ljepotu, a s 14 godina, na nagovor obiteljske prijateljice, dizajnerice Eme Savahl, ušla je u svijet manekenstva. Ta dva svijeta, naizgled nespojiva, savršeno su se spojila 2019. godine. Dok je još bila studentica i aktivna sportašica na USC-u, odlučila se prijaviti na izbor za Miss Universe Albanije. Na iznenađenje mnogih, odnijela je pobjedu, postavši prva Amerikanka albanskog podrijetla s tom titulom. Nekoliko mjeseci kasnije, na svjetskom izboru u Atlanti, ostvarila je povijesni uspjeh za Albaniju plasmanom među 20 najljepših, završivši na 11. mjestu. To iskustvo dalo joj je globalnu platformu koju je iskoristila za promicanje tema koje su joj važne, poput očuvanja okoliša i humanitarnog rada, uključujući prikupljanje 15.000 dolara za žrtve potresa u Albaniji.

Nakon što je 2020. diplomirala međunarodne odnose i zaključila sportsku karijeru, uslijedio je neočekivani preokret. Usred pandemije, stigla je ponuda koja se ne odbija - prilika da postane televizijska voditeljica u Europi. U kolovozu 2021. pridružila se timu Oversport TV-a kao službeno lice prijenosa talijanske Serie A.

Svoju ljubav prema Italiji, koju je posjećivala od djetinjstva, spojila je sa strašću prema sportu. Svakoj se utakmici temeljito priprema, proučava timove, prati dnevne vijesti i, kako kaže, tradicionalno čita Gazzettu dello Sport za posljednje informacije. Njezino sportsko znanje i elokventnost brzo su je učinili omiljenom među gledateljima, a povremeno je surađivala i s kanalima poput AC Milan Channela i američkog CBS Sportsa.

Iako joj je karijera u usponu, Cindy ne zaboravlja ono što joj je najvažnije. Izuzetno je vezana za obitelj i često leti za Kaliforniju kako bi provela vrijeme s njima, posebno s djecom starijeg brata. Tradicije poput obiteljskih večera za blagdane ostaju svetinja. Svoju priču zaokružila je u rujnu 2025. godine, kada se u Rimu udala za Genara Topallija, sina istaknute albanske političarke Jozefine Topalli.