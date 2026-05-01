Uhićen je Vedran Pavlek!
Tko je Vedran Pavlek? Bog hrvatskog skijanja bježao je tjednima od hrvatskog pravosuđa
FOTO Kako je vladao Pavlek? Škampi, jastozi i skupoća. Sad je svemu došao kraj...
PRONAĐEN DALEKO OD HRVATSKE

Uhićen je Vedran Pavlek!

Andrej Matijašević/Hina
01.05.2026.
u 09:19

Pavlek će biti izručen Hrvatskoj u što kraćem roku

Bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek uhićen je Kazahstanu, potvrdio je u petak ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan. Na zahtjev Uskoka, u koordinaciji s MUP-om, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije uputilo je kazahstanskim tijelima svu potrebnu dokumentaciju za izručenje Vedrana Pavleka, koji je i uhićen u Kazahstanu, kazao je Habijan za Hinu.

"Očekujemo da nakon što nadležna tijela Kazahstana provedu postupak u skladu sa svojim zakonodavstvom, Vedran Pavlek bude izručen Hrvatskoj u najkraćem roku. Sva tijela koordinirano surađuju s kazahstanskim vlastima u skladu s običajnim postupanjima u ovakvim slučajevima", dodao je Habijan. Interpolova tjeralica protiv Pavleka osumnjičenog za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) raspisana je krajem ožujka.

Uz odbjeglog Pavleka, istražni zatvor je određen i nekadašnjem glavom tajniku HSS-a Damiru Raosu, direktorici računovodstvene tvrtke koja je radila za HSS Boženi Meić Hrvoj, slovačkoj državljanki Martini Strezenicki i hrvatskom pravosuđu nedostupnom austrijskom i lihtenštajnskom državljaninu Georgu Mauseru. Uskok je ranije izvijestio kako nije zatražio pritvor za bivšeg glasnogovornika HSS-a Nenada Erora koji je pušten da se brani sa slobode nakon što je ispitan u Uskoku. Tužiteljstvo i policija su, nakon pokretanja istrage, izvijestili da šestorku sumnjiče za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Saveza, od čega je trećina završila na Pavlekovim računima u inozemstvu.

uhićenje Vedran Pavlek

Matija22
Matija22
09:32 01.05.2026.

Za ovo bježanje mu treba dodati još 100 godina zatvora.

Next Level
Next Level
09:23 01.05.2026.

Nisi se zavukao dovoljno daleko u šumu... Početnička greška.....Slijedi - ćuzix!!

BL
blaz18
09:50 01.05.2026.

Zasluzio je svih 6 kvadrata,bez prozora do kraja zivota

