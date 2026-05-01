FOTO Bivši suprug Indire Levak pokazao s kim provodi vrijeme: Ne krije da mu je s njom najljepše

Poduzetnik Miroslav Levak, bivši suprug pjevačice Indire Levak, rijetko dijeli trenutke iz privatnog života, no kada to učini, često su u fokusu oni koji mu najviše znače. Tako je sada objavio fotografiju svoje kujice Blue uz opis: "Najbolje društvo". Time je još jednom potvrdio kako vrijeme najradije provodi sa svojim vjernim četveronožnim prijateljima.

Ipak, priča o kujici Blue posebno je zanimljiva jer je ona zajednički pas bivših supružnika, o kojem se i nakon razvoda zajedno brinu. Upravo je Blue svjedok njihove neraskidive veze i prijateljstva koje je nadvladalo razvod. Kada je jednom prilikom Miro objavio njezinu fotografiju uz riječi "Moja ljubav", u komentarima se odmah javila Indira s porukom: "Nee, mojaa", na što joj je on duhovito uzvratio: "Malo sutra".

Podsjetimo, Indira i Miroslav objavili su da se razvode nakon jedanaest godina braka, no od samog su početka naglašavali da ostaju prijatelji i poslovni partneri. - Osjećam potrebu da kao javna osoba koja s vama svakodnevno dijeli poslovne i privatne trenutke, podijelim i ovu vijest. Moram vam objaviti da smo nakon 11 godina braka Miroslav i ja donijeli zajedničku odluku o razvodu. Dalje nastavljamo razvijati naše živote neovisno, ali kao dvoje ljudi koji se poštuju, ostajemo poslovni partneri i prijatelji. Poštujući višegodišnji zajednički život i sve prekrasne zajedničke trenutke našeg braka, više izjava na ovu temu nećemo davati - napisala je na društvenoj mreži Instagram popularna pjevačica.

Svoju su bliskost potvrdili i nekoliko mjeseci nakon razvoda, kada su se zajedno uputili na putovanje motorom u Monako, Francusku i Italiju. Fotografije s putovanja potaknule su nagađanja o pomirenju, no oni te glasine nikada nisu komentirali, puštajući da njihov jedinstven odnos govori sam za sebe.

Osim u društvu životinja i povremenim druženjima s bivšom suprugom, Miroslav Levak utjehu i snagu pronalazi i u vježbanju. Svoju kućnu teretanu naziva mjestom u kući gdje se osjeća najbolje, a njegova posvećenost treningu seže još u prošlost, kada se aktivno bavio i bodybuildingom. Ta strast prema disciplini i fizičkoj snazi očito mu pomaže da održi mentalnu ravnotežu i ostane pozitivan u svim životnim izazovima.